Cum afectează valurile de căldură sănătatea pe termen lung

Până acum, dovezile au asociat valurile de căldură cu creșteri bruște ale deceselor, cum a fost cazul celor aproape 600 de decese premature în Anglia, în timpul unui singur val de căldură din acest an.

Noile descoperiri arată însă că efectele negative merg mult mai departe. Cercetarea a analizat date medicale colectate pe parcursul a 15 ani de la 24.922 de adulți din Taiwan, cu o vârstă biologică medie de 46 de ani.

Rezultatele au fost clare: patru zile suplimentare de expunere la valurile de căldură pe parcursul a doi ani au fost asociate cu o creștere a vârstei biologice de aproximativ nouă zile.

Cine este cel mai vulnerabil în fața caniculei

Studiul a identificat trei categorii de persoane cu risc ridicat:

  • muncitorii care lucrează în aer liber,
  • locuitorii din mediul rural,
  • comunitățile fără acces la aerul condiționat

Cei care trăiesc în zone cu mai multe zile caniculare au prezentat o accelerare mai mare a îmbătrânirii biologice decât cei din regiuni mai răcoroase.

Cercetătorii sfătuiesc populația să adopte măsuri de protecție: utilizarea aerului condiționat, odihna la umbră și hidratarea constantă.

„Dacă expunerea la valurile de căldură se acumulează timp de mai multe decenii, impactul asupra sănătății va fi mult mai mare decât am raportat”, a declarat dr. Cui Guo, de la Universitatea din Hong Kong, coordonatorul studiului. 

Exploziile de la Crevedia. La doi ani de la dezastru dosarul bate pasul pe loc, în timp ce inculpații își văd de afaceri. O victimă, la proces: „Totul e o bătaie de joc”
Recomandări
Exploziile de la Crevedia. La doi ani de la dezastru dosarul bate pasul pe loc, în timp ce inculpații își văd de afaceri. O victimă, la proces: „Totul e o bătaie de joc”

„Valurile de căldură devin, de asemenea, mai frecvente și durează mai mult, așa că impactul asupra sănătății ar putea fi mult mai mare în viitor”

Ce este un val de căldură și ce face corpului nostru

Un val de căldură reprezintă o perioadă extinsă de temperaturi neobișnuit de ridicate, raportate la pragurile climatice locale. 

În Regatul Unit, de exemplu, Met Office declară un val de căldură atunci când maximele zilnice depășesc 25°C în zone reci precum Țara Galilor și Scoția și 28°C în zone mai calde, cum ar fi Londra sau East Midlands, timp de cel puțin trei zile consecutive.

În România, un val de căldură este declarat atunci când temperaturile depășesc semnificativ valorile normale, cu maxime frecvent peste 35°C și disconfort termic accentuat.

În 2025, astfel de episoade au fost frecvente, primul val major fiind în iunie, când s-au atins chiar și 40°C. În iulie și august, mai multe valuri au adus temperaturi între 35 și 43°C, cu nopți tropicale în care minimele nu au coborât sub 17–20°C. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) emite avertizări oficiale pe baza acestor condiții pentru a proteja populația și a gestiona riscurile.

Emmanuel Macron și Donald Tusk au vorbit în română în fața mulțimii din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Ce le-au transmis moldovenilor | VIDEO
Recomandări
Emmanuel Macron și Donald Tusk au vorbit în română în fața mulțimii din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Ce le-au transmis moldovenilor | VIDEO

Pe termen scurt, căldura extremă suprasolicită mecanismele naturale de răcire ale corpului.

Transpirația și creșterea fluxului sanguin către piele ajută la reglarea temperaturii, dar pun presiune asupra inimii și rinichilor. 

Dacă nu există suficientă hidratare și odihnă, pot apărea deshidratarea, epuizarea termică sau chiar insolația fatală.

Pe termen lung, expunerea frecventă la temperaturi ridicate agravează afecțiunile cronice, boli cardiovasculare, respiratorii și renale. Oamenii de știință cred că deteriorarea ADN-ului, stresul oxidativ și inflamația cronică ar putea explica de ce organismul îmbătrânește mai repede în condiții de caniculă.

Efectele globale ale valurilor de căldură

Descoperirile vin pe fondul unei crize climatice care face ca valurile de căldură să fie mai frecvente, mai lungi și mai intense. 

Europa este cel mai rapid continent care se încălzește. Franța a înregistrat deja două valuri de căldură record în această vară, cu temperaturi de peste 43°C.

O analiză recentă realizată de World Weather Attribution a estimat că în 2024 există, în medie, 41 de zile suplimentare de căldură periculoasă la nivel global.

Numărul victimelor este deja îngrijorător: în vara anului 2022, peste 63.000 de persoane au murit în Europa din cauza căldurii.

PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute de Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”
Recomandări
PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute de Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”

Impact asupra muncii și sănătății publice

Organizația Internațională a Muncii avertizează că 2,4 miliarde de oameni sunt expuși stresului termic la locul de muncă. 

Acest fenomen contribuie anual la 22 de milioane de accidente de muncă și aproape 19.000 de decese.

La nivel european, Comisia Paneuropeană pentru Climă și Sănătate, condusă de directorul regional al OMS, dr. Hans Kluge, avertizează că fenomenele meteorologice extreme reprezintă deja „o urgență de sănătate publică care se desfășoară în timp real”.

Noul studiu atrage atenția asupra necesității unor politici de reducere a inegalităților de mediu și de consolidare a rezistenței comunităților la valurile de căldură. Oamenii de știință cer protecție specială pentru categoriile vulnerabile și o planificare mai eficientă a sistemului medical.

Valurile de căldură nu mai sunt doar un disconfort trecător, ele reprezintă o amenințare asupra sănătății și longevității noastre.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
Viva.ro
Imaginile cu Olivia Steer care fac înconjurul internetului, după divorțul secret de Andi Moisescu. Deatlii neștiute despre viața ei, de dinainte să-l cunoască
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
gsp
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
GSP.RO
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
GSP.RO
Cumpăna vieții lui Sorin Ghionea: „S-a prăbușit ceva peste mine! O injecție de 185 de miligrame, o țin minte și azi. Din acel moment...”
Parteneri
Nunta de poveste a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer: petrecere fastuoasă la Casa Doina, rochie Levintza și o mireasă supranumită mica englezoaică
Libertateapentrufemei.ro
Nunta de poveste a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer: petrecere fastuoasă la Casa Doina, rochie Levintza și o mireasă supranumită mica englezoaică
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Avantaje.ro
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste
Tvmania.ro
Andreea Esca, casa de vis din Snagov! Uite cum arată vila de lux a vedetei Pro TV, cu grădină spectaculoasă și interior de poveste

Alte știri

Tânărul din București care a bătut un livrator nepalez a fost arestat. Bărbatul a fost prins de un polițist care tocmai ieșea din tură
Știri România 10:17
Tânărul din București care a bătut un livrator nepalez a fost arestat. Bărbatul a fost prins de un polițist care tocmai ieșea din tură
Crește taxa de pod de la Fetești. Cât va costa și ce amendă riscă șoferii care „uită” sau refuză să o plătească
Știri România 09:11
Crește taxa de pod de la Fetești. Cât va costa și ce amendă riscă șoferii care „uită” sau refuză să o plătească
Parteneri
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Adevarul.ro
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe o listă a rușinii
Fanatik.ro
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe o listă a rușinii

Monden

Imagini cu atelierul deschis de Brigitte Pastramă în Pipera. Vrea să dea lovitura în Dubai și Qatar: „Sper să scot banii mulți pe care i-am investit”
Stiri Mondene 10:35
Imagini cu atelierul deschis de Brigitte Pastramă în Pipera. Vrea să dea lovitura în Dubai și Qatar: „Sper să scot banii mulți pe care i-am investit”
În ce emisiune vor apărea Leonard Doroftei și soția lui din această toamnă. „Totul devine mai intens în următoarele ediții”
Stiri Mondene 10:23
În ce emisiune vor apărea Leonard Doroftei și soția lui din această toamnă. „Totul devine mai intens în următoarele ediții”
Parteneri
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Elle.ro
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
Unica.ro
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Parteneri
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
TVMania.ro
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
ObservatorNews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
Ea a fost iubita lui Andi Moisescu înainte să se însoare cu Olivia Steer. E tot o femeie celebră din România. Milionară în euro, ”profă de afaceri”, pilot de raliu, avocat de profesie
Libertateapentrufemei.ro
Ea a fost iubita lui Andi Moisescu înainte să se însoare cu Olivia Steer. E tot o femeie celebră din România. Milionară în euro, ”profă de afaceri”, pilot de raliu, avocat de profesie
Parteneri
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.ro
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Fenomenele meteo extreme înregistrează o creștere îngrijorătoare în România
Mediafax.ro
Fenomenele meteo extreme înregistrează o creștere îngrijorătoare în România
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Alertă la granița cu România. Pantera neagră a fost văzută din nou
KanalD.ro
Alertă la granița cu România. Pantera neagră a fost văzută din nou

Politic

Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Analiză
Politică 10:00
Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul
Interdicția privind cumulul pensie - salariu de la stat a fost amânată. Ilie Bolojan: „Trebuie să calculezi efectele”
Politică 09:44
Interdicția privind cumulul pensie – salariu de la stat a fost amânată. Ilie Bolojan: „Trebuie să calculezi efectele”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Politicianul cu Lamborghini a intermediat mita Nordis Sinaia. Scandal total pe 240.000€
Fanatik.ro
Politicianul cu Lamborghini a intermediat mita Nordis Sinaia. Scandal total pe 240.000€
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile