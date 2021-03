Varza Kale - cum se cultivă și ce beneficii are. Rețetă cu varză Kale

Varza Kale are frunzele încrețite sau plate, de un verde intens, dar, în funcție de soi, poate fi verde violet sau verde maro.

Despre varza Kale

Varza Kale este o plantă comestibilă ce face parte din familia Brassica, care include, de asemenea, numeroase alte legume crucifere, cum ar fi broccoli, varză, varză de Bruxelles și conopidă.

Kale se aseamănă destul de mult cu varza clasică, deosebirile constând în culoarea verde pronunțat a frunzelor

Acest tip de varză Kale datează de acum aproximativ 2000 de ani, fiind și una cele mai consumate legume verzi din Evul Mediu. În acele vremuri, era o bază importantă în dietele celor mai mulți oameni. Motivul principal din spatele popularității sale de atunci este faptul că este o legumă foarte ușor de cultivat și este, de asemenea, foarte rezistentă la temperaturi scăzute.

Tipuri de varză Kale

Varza Kale creață. Acesta este sortimentul de kale pe care îl găsești cel mai des în magazine. Varza kale creață, comună, se diferențiază de celelalte prin frunzele mari, crețe, de culoare verde deschis, cu tulpini lungi

Varza Kale creață

Varza Kale Lacinato. Acest tip de kale are frunzele lungi, subțiri, de culoare verde închis și un aspect aparte, care te duce cu gândul la solzii reptilelor.

Varza Kale toscana- Lacinato

Varza Kale roșie. Varza kala roșie are o culoare mai degrabă mov și își intensifică culoarea dacă este frig afară. Gustul kalei roșii este mai dulce decât cel al verzei kale obișnuite.

Kale roșie

Varza Kale chinezească. Kale chinezească poate înlocui cu succes broccoliul în diverse rețete gustoase. Poate fi gătită la aburi sau fiartă, în funcție de preferințele tale.

Kale chinezească

Varza Kale Redbor. Poate atinge înălțimi de până la 3 metri și se diferențiază prin frunzele de culoare roșu – violet.

Varza Redbor

Varza Kale cultivare

Este o legumă ideală pentru a fi cultivată toamna sau primăvara devreme, când temperaturile nu depășesc 25 de grade. Poți sădi semințele de Kale direct în solul din grădină sau poți sădi semințele în răsadnițe, iar după 4-6 săptămâni se poate face transplantarea. Dacă alegi să plantezi semințele de varza Kale direct în solul din grădină, recolta va fi gata în aproximativ 70-80 de zile.

Ce gust are varza Kale

Kale are un gust ușor dulceag și textura astringentă dată de conținutul foarte bogat de fier. Totuși, gustul poate varia în funcție de soi. De exemplu, kale roșie are un gust care se aseamănă cu cel al salatei verzi. Varza kale creață, în schimb, are un gust ușor înțepător, frunzele mici fiind mai dulcegi decât frunzele mai mari.

Beneficii și proprietăți

Având în vedere conținutul său incredibil de scăzut de calorii, kale este printre cele mai bogate alimente în nutrienți care există. Consumul de kale este o modalitate excelentă de a crește conținutul total de nutrienți din dietă.

Valori nutriționale

O porție de varză curdă, aproximativ 70 de grame, conține :

Vitamina A: 206% din DZR

Vitamina K: 684% din DZR

Vitamina C: 134% din DZR

Vitamina B6: 9% din DZR

Mangan: 26% din DZR

Calciu: 9% din DZR

Cupru: 10% din DZR

Potasiu: 9% din DZR

Magneziu: 6% din DZR

De asemenea, conține 3% sau mai mult din DV pentru vitamina B1 (tiamină), vitamina B2 (riboflavină), vitamina B3 (niacină), fier și fosfor

Acest cantiate vine cu un total de 33 de calorii, 6 grame de carbohidrați (dintre care 2 sunt fibre) și 3 grame de proteine.

Kale conține foarte puține grăsimi, dar o mare parte din grăsimea din acesta este un acid gras omega-3 numit acid alfa linolenic.

Bogată în antioxidanți

Varza Kale este foarte bogată în antioxidanți.

Aceștia includ beta-carotenul și vitamina C, precum și diferiți flavonoizi și polifenoli.Antioxidanții sunt substanțe care ajută la contracararea daunelor oxidative cauzate de radicalii liberi din organism. Se consideră că daunele oxidative sunt printre principalii factori de îmbătrânire și multe boli, inclusiv cancerul.

Ajută la scăderea colesterolului

Kale poate ajuta la scăderea colesterolului, ceea ce poate reduce riscul bolilor de inimă. Substanțele numite sechestranți ai acidului biliar pot lega acizii biliari în sistemul digestiv și pot împiedica reabsorbția acestora. Acest lucru reduce cantitatea totală de colesterol din organism.

Potrivit studiilor, Kale conține de fapt sechestranți de acid biliar, care pot reduce nivelul colesterolului. Acest lucru ar putea duce la un risc redus de boli de inimă în timp.

Ideală în dietele de slăbit

Kale are mai multe proprietăți care o fac un aliment ideal pentru cei care țin diete de slăbit. Este foarte scăzută în calorii, dar oferă totuși o cantitate semnificativă de nutrienți care dau sațietate.

Datorită conținutului scăzut de calorii și a conținutului ridicat de apă, varza are o densitate redusă de energie. Consumul de alimente cu o densitate redusă de energie s-a dovedit că ajută la scăderea în greutate în numeroase studii. Kale conține, de asemenea, cantități mici de proteine ​​și fibre. Acestea sunt două dintre cele mai importante substanțe nutritive atunci când vine vorba de slăbit.

Rețete cu varză Kale

Varza kale se poate găti în mai multe moduri sau poate fi mâncată crudă în salate.

Salată cu varză kale și pui

Ingrediente:

100 g quinoa

200 g kale

20-30 stafide

2 linguri ulei de măsline

jumătate de piept de pui

condimente după gust

Mod de preparare:

Spală bine semințele de quinoa, apoi fierbe-le 15 minute într-o cantitate dublă de apă. Pune la fiert și stafidele. După ce toată apa a fost absorbită, adaugă frunzele de kale tocate șI condimentează după preferințe cu sare, piper, lămâie, mentă, busuioc, ardei iute etc. Prăjește puiul pe grătar și servește-l peste salata călduță.

Ciorbă de varză Kale

Ciorbă cu varză Kale

Ingrediente:

o ceapă

o țelină mică

o rădăcină de pătrunjel

o rădăcină de păstârnac

două legături mari de varza kale

200 g broccoli

2 linguri ulei

100 ml smântână

sare, piper

Mod de preparare:

Curăță ceapa toacă-o mărunt, apoi călește-o în uleiul încins. După ce a devenit translucidă, adaugă țelina, pătrunjelul și păstârnacul tăiate cubulețe. Lasă la înăbușit câteva minute, după care adaugă 1,5 litri de apă. După ce dă supa câteva clocote, adaugă și buchețelele de broccoli și lasă să mai fiarbă 15 minute. La sfârșit, pune frunzele de kale și ondimentează supa cu sare, piper și smântână.

Smoothie verde cu Kale

Smoothie cu varza Kale

Ingrediente:



o legătură de kale

o legătură de spanac

o jumătate de mango

un kiwi

semințe de cânepă

20 ml suc de lămâie

50 ml suc de portocale apă plată

câteva cuburi de gheață

Preparare:

Curăță mango și kiwi de coajă și taie-le bucățele. Spală bine frunzele de varza kale șî de spanac. Pune în blender toate ingredientele (mai puțin apa) și amestecă-le până la omogenizare. Adaugă apă până la obținerea consistenței dorite.

Descoperă cele mai bune rețete de smoothie cu fructe și legume

