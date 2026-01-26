Cinci cadre medicale, infectate într-un spital privat

Potrivit agenției Press Trust of India, citată de Daily Mail, trei noi cazuri au fost confirmate în această săptămână. Este vorba despre un medic, o asistentă și un alt angajat din sistemul sanitar. Alți doi asistenți medicali, un bărbat și o femeie, fuseseră depistați pozitiv anterior.

Toți lucrau la Narayana Multispecialty Hospital din Barasat, la aproximativ 24 de kilometri nord de Kolkata. Unul dintre asistenți se află în stare critică, în comă, după ce a făcut febră mare și a prezentat probleme respiratorii la începutul lunii ianuarie.

„Asistenta în stare critică ar fi contractat infecția în timp ce îngrijea un pacient cu insuficiență respiratorie severă, care a murit înainte să poată fi testat”, a declarat Narayan Swaroop Nigam, secretar principal în Ministerul Sănătății din West Bengal, citat de The Telegraph.

Testări în masă și carantină pentru contacți

Autoritățile au testat până acum 180 de persoane și au plasat în carantină 20 de contacți considerați cu risc ridicat, în încercarea de a opri răspândirea virusului.

Virusul Nipah se transmite de la animale la oameni, cel mai frecvent de la lilieci sau porci infectați, dar poate fi transmis și între oameni. Gazda naturală a virusului este liliacul fructivor, o specie răspândită atât în zonele urbane, cât și în cele rurale din India.

Boală cu mortalitate uriașă și fără tratament

Infecția cu Nipah poate fi inițial fără simptome, dar evoluează rapid spre forme grave. Printre simptomele frecvente se numără febra, durerile de cap, durerile musculare, vărsăturile și durerea în gât. În cazurile severe, virusul provoacă inflamația creierului, iar pacientul poate intra în comă în 24-48 de ore.

Rata de mortalitate este estimată între 40% și 75%. În prezent, nu există nici tratament specific, nici vaccin.

Din cauza mortalității ridicate și a riscului de răspândire, virusul Nipah se află pe lista agenților patogeni prioritari întocmită de World Health Organisation, care a cerut accelerarea cercetărilor pentru dezvoltarea de vaccinuri și tratamente, atât pentru animale, cât și pentru oameni.

India, afectată aproape anual de peste 20 de ani

India înregistrează cazuri de Nipah aproape în fiecare an, de mai bine de două decenii. Zeci de persoane au murit în statul Kerala, din sudul țării, unde virusul a fost detectat pentru prima dată în 2018. Virusul a fost identificat inițial în Malaysia și Singapore, în 1999, unde a afectat în special crescătorii de porci. Ulterior, au fost raportate focare în India și Bangladesh.

„Infectarea oamenilor este rară. Cel mai frecvent, sursa este liliacul, de obicei prin consumul de alimente contaminate”, a explicat Rajeev Jayadevan, fost președinte al Asociației Medicale Indiene din Cochin.

Specialiștii recomandă evitarea contactului cu liliecii și porcii și evitarea consumului de sevă crudă de palmier, care poate fi contaminată de animale infectate. Oamenii de știință au atras atenția și după pandemia de COVID-19 că liliecii pot fi purtători ai unor virusuri care, în anumite condiții, pot ajunge la oameni și pot declanșa focare periculoase.



