Din 22 septembrie, ruta va beneficia de două zboruri zilnice. Zborurile vor fi operate în zilele de luni, miercuri, joi, vineri și duminică, iar biletele sunt deja disponibile pe wizzair.com și prin aplicația mobilă WIZZ, cu prețuri începând de la 359 de lei.

Compania aeriană anunță că reluarea acestei rute redeschide conexiunile directe dintre Tel Aviv și alte destinații din rețeaua sa europeană, oferind pasagerilor prețuri accesibile și orare convenabile.

„Suntem bucuroși să reluăm operațiunile către Tel Aviv și să reconectăm Israelul cu Europa Centrală și de Est și nu numai”, a declarat Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager la Wizz Air.

„Știm că mulți clienți au așteptat cu nerăbdare revenirea acestor rute și ne bucurăm să putem oferi din nou opțiunile de călătorie accesibile și convenabile pentru care Wizz Air este cunoscută”, a completat Novak.

Cu o flotă formată din 264 de aeronave Airbus A320 și A321, Wizz Air a transportat 68,6 milioane de pasageri în 2025, consolidându-și poziția de lider în transportul low-cost. Compania este listată la Bursa de Valori din Londra sub simbolul „WIZZ” și a fost recunoscută în repetate rânduri pentru standardele sale de siguranță și sustenabilitate.

Potrivit airlineratings.com, Wizz Air se numără printre cele mai sigure zece companii aeriene din lume. În plus, a primit distincția „Compania aeriană a anului” la Air Transport Awards în 2019 și 2023, precum și titlul de „Cea mai sustenabilă companie aeriană low-cost” între 2021 și 2025, conform World Finance Sustainability Awards.

În 2026, Wizz Air s-a clasat pe locul al doilea la nivel global în ceea ce privește reducerea emisiilor, iar pe plan european ocupă prima poziție, conform datelor Cirium, o companie specializată în analize din domeniul aviației.