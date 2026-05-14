Din 22 septembrie, ruta va beneficia de două zboruri zilnice. Zborurile vor fi operate în zilele de luni, miercuri, joi, vineri și duminică, iar biletele sunt deja disponibile pe wizzair.com și prin aplicația mobilă WIZZ, cu prețuri începând de la 359 de lei.

Compania aeriană anunță că reluarea acestei rute redeschide conexiunile directe dintre Tel Aviv și alte destinații din rețeaua sa europeană, oferind pasagerilor prețuri accesibile și orare convenabile.

„Suntem bucuroși să reluăm operațiunile către Tel Aviv și să reconectăm Israelul cu Europa Centrală și de Est și nu numai”, a declarat Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager la Wizz Air.

„Știm că mulți clienți au așteptat cu nerăbdare revenirea acestor rute și ne bucurăm să putem oferi din nou opțiunile de călătorie accesibile și convenabile pentru care Wizz Air este cunoscută”, a completat Novak.

Cu o flotă formată din 264 de aeronave Airbus A320 și A321, Wizz Air a transportat 68,6 milioane de pasageri în 2025, consolidându-și poziția de lider în transportul low-cost. Compania este listată la Bursa de Valori din Londra sub simbolul „WIZZ” și a fost recunoscută în repetate rânduri pentru standardele sale de siguranță și sustenabilitate.

Potrivit airlineratings.com, Wizz Air se numără printre cele mai sigure zece companii aeriene din lume. În plus, a primit distincția „Compania aeriană a anului” la Air Transport Awards în 2019 și 2023, precum și titlul de „Cea mai sustenabilă companie aeriană low-cost” între 2021 și 2025, conform World Finance Sustainability Awards.

În 2026, Wizz Air s-a clasat pe locul al doilea la nivel global în ceea ce privește reducerea emisiilor, iar pe plan european ocupă prima poziție, conform datelor Cirium, o companie specializată în analize din domeniul aviației.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surpriză uriașă, doamnelor și domnilor! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu, și ce s-a aflat despre ea
Viva.ro
Surpriză uriașă, doamnelor și domnilor! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu, și ce s-a aflat despre ea
E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
Unica.ro
E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
GSP.RO
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
„Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00 mă suna și îmi spunea: „Tete, urcă în avion, că...
GSP.RO
„Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00 mă suna și îmi spunea: „Tete, urcă în avion, că...
Parteneri
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
FOTO: Spectacol total la Cannes! Actrița celebră din Turcia care a ales o rochie creată de o româncă. Toți au întors capul!
Tvmania.ro
FOTO: Spectacol total la Cannes! Actrița celebră din Turcia care a ales o rochie creată de o româncă. Toți au întors capul!

Alte știri

Ce averi au procurorii din Constanța reținuți de Parchetul General în dosarul de corupție: case, terenuri, BMW-uri și donații de zeci de mii de euro
Știri România 09:00
Ce averi au procurorii din Constanța reținuți de Parchetul General în dosarul de corupție: case, terenuri, BMW-uri și donații de zeci de mii de euro
Donează 3,5 la sută din impozit către Fundația Ringier și, astfel, îi ajuți pe micuții bolnavi. Campanii umanitare inițiate de fundație, la care oameni cu inimă mare au răspuns, au salvat viețile multor copii suferinzi!
Știri România 08:00
Donează 3,5 la sută din impozit către Fundația Ringier și, astfel, îi ajuți pe micuții bolnavi. Campanii umanitare inițiate de fundație, la care oameni cu inimă mare au răspuns, au salvat viețile multor copii suferinzi!
Parteneri
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul.ro
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Testamentul lui Gigi Becali: „Nu las echipa FCSB moștenire! Când am îmbătrânit, o vând și dau banii la fete!”
Fanatik.ro
Testamentul lui Gigi Becali: „Nu las echipa FCSB moștenire! Când am îmbătrânit, o vând și dau banii la fete!”
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Rux recunoaște că în adolescență era obsedată de siluetă: „Mă vedeam model Victoria’s Secret”
Exclusiv
Stiri Mondene 08:00
Rux recunoaște că în adolescență era obsedată de siluetă: „Mă vedeam model Victoria’s Secret”
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me” au dus România în finala de la Viena
Stiri Mondene 00:35
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me” au dus România în finala de la Viena
Parteneri
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
TVMania.ro
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
ObservatorNews.ro
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Parteneri
Au coborât din tribune și s-au dus direct la Cristi Chivu, după finala Cupei Italiei
GSP.ro
Au coborât din tribune și s-au dus direct la Cristi Chivu, după finala Cupei Italiei
Nuntă de lux la FCSB! Fotbalistul de națională se căsătorește după cererea spectaculoasă din Zanzibar » Unde va avea loc cununia civilă
GSP.ro
Nuntă de lux la FCSB! Fotbalistul de națională se căsătorește după cererea spectaculoasă din Zanzibar » Unde va avea loc cununia civilă
Parteneri
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Mediafax.ro
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Miliardarii crescuți de mame singure: povești de viață care au dus la averi uriașe
Mediafax.ro
Miliardarii crescuți de mame singure: povești de viață care au dus la averi uriașe
Bunicul adolescentei de 16 ani rupe tăcerea! Cum a ajuns împreună cu prietenul care a încercat s-o salveze la un pas de înec: „Trebuia să fie la școală”
KanalD.ro
Bunicul adolescentei de 16 ani rupe tăcerea! Cum a ajuns împreună cu prietenul care a încercat s-o salveze la un pas de înec: „Trebuia să fie la școală”

Politic

Un lider din conducerea PNL a ieșit din umbră și l-a taxat pe Nicușor Dan pentru lipsa de fermitate
Politică 08:24
Un lider din conducerea PNL a ieșit din umbră și l-a taxat pe Nicușor Dan pentru lipsa de fermitate
Ce a răspuns ministrul Apărării când a fost întrebat cine a negociat banii pentru Programul SAFE: „Nu îi știu pe reprezentanții tuturor ministerelor”
Politică 14 mai
Ce a răspuns ministrul Apărării când a fost întrebat cine a negociat banii pentru Programul SAFE: „Nu îi știu pe reprezentanții tuturor ministerelor”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Haos în SuperLiga înainte de ultima etapă din play-out! Lupta pentru evitarea retrogradării, aruncată în aer de probleme juridice și financiare
Fanatik.ro
Haos în SuperLiga înainte de ultima etapă din play-out! Lupta pentru evitarea retrogradării, aruncată în aer de probleme juridice și financiare
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?