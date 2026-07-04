Incidentul s-a petrecut joi seară, 2 iulie. Pasagerii au fost nevoiți să coboare din avion și să fie transferați într-o altă aeronavă. Potrivit relatării unui pasager, situația s-a agravat imediat după îmbarcare, când insectele au început să pătrundă în cabină.

„După o întârziere inițială, pasagerii s-au îmbarcat regulamentar. Odată urcați la bord, însă, cabina era infestată cu un număr impresionant de țânțari veniți din exterior. ”

Zbor Ryanair întârziat aproape 4 ore din cauza unui roi de țânțari în cabină Foto: Colaj X/ MilanoToday

„Cu ușile avionului încă deschise, insectele au continuat să intre timp de câteva minute, ceea ce a făcut ca șederea la bord să fie extrem de dificilă. Echipajul a stins luminile aeronavei în încercarea de a calma situația”, a povestit un pasager.

Pasagerul povestește că echipajul a încercat să gestioneze situația, însă numărul insectelor a crescut rapid.

„Situația s-a deteriorat rapid: pasagerii au încercat să se apere cât au putut, iar interiorul avionului s-a umplut de țânțari și pete de sânge lăsate în urmă în timp ce se încerca îndepărtarea lor. După aproximativ o jumătate de oră în aceste condiții, s-a luat decizia de a debarca toți pasagerii din motive de sănătate și igienă.”

Potrivit aceleiași relatări, printre pasageri se afla și o tânără care a spus că este alergică la înțepăturile de țânțari, ceea ce a grăbit decizia de evacuare a aeronavei.

După debarcare, călătorii au fost conduși înapoi în terminal și îmbarcați ulterior într-o altă aeronavă.

Zborul Ryanair FR1423 era programat să decoleze din Milano Malpensa la ora 21:30, însă a plecat în jurul orei 00:30. Sosirea la Alicante, programată inițial pentru ora 23:30, a avut loc în cursul nopții, cu o întârziere de aproape patru ore.