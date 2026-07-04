Cum poți evita taxele suplimentare la comenzile de pe Temu și Shein

Potrivit publicației sârbe Blic, parte a grupului Ringier, una dintre cele mai eficiente metode prin care cumpărătorii pot evita costurile suplimentare este alegerea produselor expediate din depozite aflate deja în Uniunea Europeană.

Începând cu 1 iulie, UE a introdus un nou sistem de taxare pentru transporturile cu valoare de până la 150 de euro expediate din afara Uniunii Europene. Măsura face parte din reforma sistemului vamal european și urmărește un control mai strict al milioanelor de colete care ajung anual în statele membre.

Cea mai simplă soluție este alegerea produselor aflate deja în depozite europene.

Pe Temu, utilizatorii pot selecta din filtrul „Expediere din” opțiunea „Depozitare locală”, iar produsele eligibile sunt marcate drept „Locale”.

Și Shein a introdus filtrul „EU Warehouse”, care afișează articolele deja stocate în Uniunea Europeană și care nu sunt afectate de noua taxă aplicată coletelor venite direct din China.

De ce este recomandat să îți împarți comenzile

Publicația Blic arată că noile reguli pot face ca o comandă cu mai multe produse ieftine să devină considerabil mai scumpă.

De exemplu, dacă un colet conține mai multe articole expediate individual din afara UE, pentru fiecare dintre acestea se poate aplica taxa fixă, ceea ce crește semnificativ costul final.

Din acest motiv, cumpărătorii sunt sfătuiți să:

aleagă produse expediate din depozite europene;

verifice înainte de comandă originea fiecărui produs;

evite combinarea într-o singură comandă a articolelor expediate din depozite diferite;

împartă comenzile în funcție de locul de expediere, pentru a reduce riscul unor costuri suplimentare.

Depozitele europene permit evitarea taxelor suplimentare, însă oferta este, în general, mai redusă decât cea disponibilă în depozitele din China. În plus, unele produse pot avea prețuri ușor mai mari.

Actuala taxă reprezintă o măsură temporară și ar urma să fie aplicată până în 2028, când Uniunea Europeană intenționează să implementeze o reformă completă a sistemului vamal.

Taxa de 3 euro se adaugă la cea de 5 euro, în România

De asemenea, noua taxă 3 euro va fi aplicată pentru fiecare categorie distinctă de produs din colet.

Astfel, consumatorii care comandă produse din categorii diferite vor suporta costuri suplimentare mai mari decât cei care cumpără mai multe produse identice.

Noua taxă europeană vine peste taxa logistică de 25 de lei introdusă în România la 1 ianuarie 2026 pentru fiecare colet extracomunitar cu valoare declarată sub 150 de euro.

„Pentru coletele extracomunitare livrate în România după 1 iulie 2026, s-ar putea considera ca taxa logistică de 25 de lei și taxa vamală temporară de 3 euro pot opera cumulativ, deoarece au natură juridică diferită și urmăresc finalități distincte.”, explică experții EY România.

Pentru consumatorii români, comenzile de mică valoare din afara Uniunii Europene vor deveni mai scumpe, iar diferența de preț care a făcut populare platformele asiatice ar putea începe să se reducă semnificativ.