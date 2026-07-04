După Revoluție, clădirea a intrat în administrarea Consiliului Județean Tulcea, care a încercat, de-a lungul anilor, să îi găsească o utilitate economică prin închirierea sa către alte instituții publice și operatori privați interesați de dezvoltarea unor activități turistice.

Proiectele propuse nu au generat însă rezultatele așteptate, iar imobilul a revenit în administrarea directă a autorității județene. În prezent, instituția promite lucrări ample de reabilitare.

Pontoane cu vedere la lac și umbrele din stuf

Amplasată într-o zonă izolată, la marginea municipiului Tulcea, proprietatea era ferită de privirile indiscrete, oferind condițiile necesare pentru desfășurarea unor întâlniri confidențiale și limitând riscul de a atrage atenția asupra persoanelor care o frecventau. 

Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Imobilul văzut de sus, conform imaginilor din satelit (2014)

Complexul este înconjurat de o grădină întinsă, amenajată cu numeroase flori și mai multe clădiri anexe. Stilul este unul specific din Deltă, cu clădiri care au acoperiș din stuf.

Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Vila Moruzov 

În curte au fost construite foișoare acoperite cu umbreluțe din stuf, destinate turiștilor care doresc să își petreacă timpul în liniște, într-un cadru natural. 

Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Umbreluțe din stuf

Pe malul lacului se află și un ponton de acostare pentru ambarcațiuni, utilizat pentru plimbări pe apă în zona Câșla.  

Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Pontoanele care acostează pe malul lacului Câșla

Imobilul, ridicat de către primul șef al Serviciului Secret de Informații

Imediat după încheierea Primului Război Mondial, autoritățile române au început reorganizarea activității de informații și contrainformații din cadrul Statului-Major, având în vedere noile provocări de securitate generate de extinderea teritorială a României.

Misiunea de a construi o structură secretă de informații i-a revenit lui Mihail Moruzov, originar din județul Tulcea, cel care avea să devină ulterior șeful Serviciului Secret de Informații (SSI) în perioada domniei lui Carol al II-lea.

Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Mihail Moruzov. Foto: Historia

În 1928, Moruzov a construit pe malul lacului Câșla o vilă conspirativă destinată întâlnirilor cu agenți și colaboratori SSI.

Cariera lui Mihail Moruzov a intrat în declin odată cu schimbările politice produse în jurul anilor ‘40, când Mișcarea Legionară a ajuns la guvernare alături de generalul Ion Antonescu.

Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Clădire-anexă din curtea imobilului

Relațiile dintre fostul șef al Serviciului Secret de Informații și liderii legionari erau profund tensionate, pe fondul activităților de supraveghere și monitorizare desfășurate de SSI. Arestat după înlăturarea sa din funcție, Moruzov a fost ucis în noiembrie 1940 de un grup de legionari în timpul represiunilor cunoscute sub numele de „Masacrul de la Jilava”.

Comuniștii au transformat-o în vilă de protocol pentru familia Ceaușescu

După încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial și instaurarea regimului comunist, vila și livada au fost preluate de „Domeniile Statului”, iar ulterior, după 1950, au intrat în administrarea Departamentului Agriculturii de Stat, conform Adevărul.

Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”

Pentru o perioadă, imobilul a fost gestionat de Liceul Agricol, fiind utilizat în principal pentru întreținerea livezii de meri din zonă.

Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”

În 1970, vila a fost transferată în patrimoniul Partidului Comunist Român (PCR), având statut de „casă de oaspeți a secretarului general al partidului”. În anii următori, imobilul a fost inclus în circuitul reședințelor de protocol destinate nomenclaturii comuniste, fiind utilizat inclusiv de familia Ceaușescu în timpul deplasărilor în regiune.

Conform sursei citate, Nicolae Ceaușescu a vizitat de câteva ori imobilul, alegând să înnopteze o singură dată.

Anii de după Revoluție au adus vila în proprietatea Consiliului Județean Tulcea

În perioada de tranziție postdecembristă, imobilul a intrat în proprietatea Consiliului Județean Tulcea. La câțiva ani distanță după preluare, vila a fost distrusă aproape complet în urma unui incendiu provocat în 1996 de un scurtcircuit. 

Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Vila Moruzov. Foto: Facebook/Tulcea România

Ulterior, clădirea a ajuns să fie refăcută și transformată într-un obiectiv turistic.

În anul următor, CJ Tulcea, printr-o hotărâre din august 1997, a decis să o predea Grupului Școlar Agricol Tulcea.

Peste patru ani, administrația județeană a introdus imobilul în circuitul turistic, datorită spațiilor de cazare de care dispune. 

Imobilul a ajuns în subordinea Aeroportului Tulcea

În anul 2002, Consiliul Județean Tulcea a decis o nouă schimbare de administrare, transferând Vila Moruzov către Regia Autonomă Aeroportul Tulcea. 

Ulterior, imobilul și-a schimbat destinația și denumirea printr-o altă hotărâre a autorității județene, devenind Centrul de Informare „Europa”, aflat în administrarea Direcției Județene de Servicii Publice Tulcea, instituție subordonată Consiliului Județean.

Prima încercare de valorificare a clădirii prin concesionare a avut loc în 2009, când autoritatea județeană a organizat o licitație publică. Demersul a eșuat însă din lipsă de ofertanți interesați să preia imobilul.

Doi ani mai târziu, situația părea să se schimbe. Societatea Actual Avantaj Lunca SRL a încheiat un contract de închiriere pentru Vila Moruzov pe o perioadă de cinci ani, cu intenția de a dezvolta activități turistice.

Planurile nu s-au materializat însă. La sfârșitul anului 2011, firma a renunțat la contract, deși trecuseră mai puțin de șase luni de la preluarea imobilului, iar proiectul de valorificare al clădirii a fost abandonat.

Administrația județeană promite reparații capitale

În februarie 2012, Consiliul Județean Tulcea a organizat o nouă procedură de atribuire pentru închirierea Vilei Moruzov. 

Licitația a fost câștigată de societatea Silex Clasic SRL din municipiul Tulcea, care a preluat administrarea imobilului în baza unui contract de închiriere.

Clădirea a rămas în administrarea operatorului privat până în anul 2017, când contractul a ajuns la termen. Înțelegerea nu a mai fost prelungită, iar Vila Moruzov a revenit în administrarea Consiliului Județean Tulcea.

În prezent, imobilul nu este concesionat și nici închiriat. Potrivit informațiilor transmise de Consiliul Județean Tulcea, autoritatea intenționează să demareze un program de reparații capitale, în vederea reabilitării și punerii în valoare a clădirii.

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