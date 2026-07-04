„Am ajuns într-un loc despre care învățăm toți la școală și totuși are prea puțini vizitatori”, a scris Dan Negru pe rețelele de socializare.

Acesta a arătat urmăritorilor săi că se află în Borzești, orașul Onești, la celebrul stejar care are o istorie aparte. S-au împlinit 522 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, astfel că prezentatorul TV a mers pentru a vizita turnul clopotniță de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“, ridicat de voievod.

„Când eram mic am învățat legenda stejarului din Borzești. Și copiii mei au învățat-o. generații la rând învață legenda stejarului din Borzești, de asta mi-ar fi plăcut ca locul ăsta să fie plin de turiști, să fie mulți oameni care să viziteze locurile astea”, a spus prezentatorul TV într-un clip postat pe Instagram.

„Stejarul din Borzești e aici. Mi-ar fi plăcut să fie plin de turiști, să n-am loc de ei acum, aici. Sadoveanu avea dreptate. Pe ruina timpului legendele nu vor muri niciodată. la borzești stejarul încă e aici”, a mai adăugat Dan Negru.

Dan Negru, pus la zid după ce le-a transmis un mesaj tinerilor care nu trec examenul de bacalaureat

Ținând cont că ne aflăm în perioada în care elevii de liceu susțin examenul de Bacalaureat, prezentatorul de la Kanal D a afirmat că succesul în viață nu este dat de o diplomă și a amintit câteva nume care nu au terminat facultatea, dar au un renume mondial.

„Nu și-a luat bacalaureatul și nu a terminat liceul, dar a schimbat definitiv literatura română. Anul ăsta, la Bacalaureat, s-a dat Arghezi. O dovadă că succesul în viață nu este dat de o diplomă. Școala îți dă diploma, dar viața îți dă testul. Lista celor care au schimbat lumea fără un parcurs școlar clasic este lungă: George Washington, Walt Disney, Henry Ford, Coco Chanel, Agatha Christie… Miliardarii lumii de astăzi, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Richard Branson, Ralph Lauren nu au diplomă de facultate. Se vorbește mult despre notele mici de la examene.

Eu vreau să le dau curaj copiilor: notele nu măsoară inteligența, ci cât de bine te adaptezi unui sistem care-ți va da credite la bănci și vacanță o dată pe an. În lumea tehnologiei în care veți trăi vor conta inteligența emoțională, bunătatea și empatia. Pe astea tehnologia nu le poate înlocui. Fiți buni! Școala nu vă învăța asta! Arghezi, care nu și-a luat Bacalaureatul, este astăzi subiect la Bacalaureat. Pentru că notele măsoară memoria, nu geniul. Ele arată ce ai reținut, nu ce poți crea”, a scris Dan Negru pe pagina lui de Facebook.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
Viva.ro
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Interzis minorilor! Dua Lipa a îmbrăcat tricoul lui Napoli, apoi s-a fotografiat complet goală în cadă: „Raiul pe Pământ”
GSP.RO
Interzis minorilor! Dua Lipa a îmbrăcat tricoul lui Napoli, apoi s-a fotografiat complet goală în cadă: „Raiul pe Pământ”
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
GSP.RO
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
Parteneri
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Avantaje.ro
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie
Tvmania.ro
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie

Știri România

România poate avea un nou Guvern la finalul acestei luni, dar fără USR, anunță un lider PSD: „Tind să cred că va fi PSD-PNL-UDMR”
Politică 13:36
România poate avea un nou Guvern la finalul acestei luni, dar fără USR, anunță un lider PSD: „Tind să cred că va fi PSD-PNL-UDMR”
PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Exclusiv Interviu
Politică 03 iul.
PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Parteneri
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Adevarul.ro
Sute de turiști, filmați pe ascuns în camere de hotel. Imaginile intime erau vândute apoi pe Telegram
Cum a apărut Penelope Cruz la meciul dintre Spania și Austria din Cupa Mondială. Imaginea s-a viralizat instant
Fanatik.ro
Cum a apărut Penelope Cruz la meciul dintre Spania și Austria din Cupa Mondială. Imaginea s-a viralizat instant
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Dani Oțil rupe tăcerea despre relația cu Anna Lesko. Confesiunea neașteptată făcută de prezentatorul TV. „ Îmi plăcea, dar nu aveam nicio șansă”
Stiri Mondene 16:05
Dani Oțil rupe tăcerea despre relația cu Anna Lesko. Confesiunea neașteptată făcută de prezentatorul TV. „ Îmi plăcea, dar nu aveam nicio șansă”
Rică Răducanu a ajuns de urgență la spital cu coaste rupte și traumatism la cap: „Nu sunt bine!”
Stiri Mondene 15:17
Rică Răducanu a ajuns de urgență la spital cu coaste rupte și traumatism la cap: „Nu sunt bine!”
Parteneri
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
TVMania.ro
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Viorel Pașca, sechestre de peste 6 milioane de euro și 13 milioane de lei. Avocat: Nu mai au bani să trăiască
ObservatorNews.ro
Viorel Pașca, sechestre de peste 6 milioane de euro și 13 milioane de lei. Avocat: Nu mai au bani să trăiască
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
GSP.ro
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
Parteneri
De ce nu se ieftinește benzina, deși petrolul s-a prăbușit? Explicația care îi va ENERVA pe șoferi
Mediafax.ro
De ce nu se ieftinește benzina, deși petrolul s-a prăbușit? Explicația care îi va ENERVA pe șoferi
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Zodia care trece prin cea mai grea încercare în acest weekend. Nimic nu va mai fi la fel pentru acest nativ
Redactia.ro
Zodia care trece prin cea mai grea încercare în acest weekend. Nimic nu va mai fi la fel pentru acest nativ
Cine este tânărul găsit fără suflare în apropierea unui lac din Iași! Avea doar 18 ani și dispăruse în urmă cu cinci zile
KanalD.ro
Cine este tânărul găsit fără suflare în apropierea unui lac din Iași! Avea doar 18 ani și dispăruse în urmă cu cinci zile

Politic

România poate avea un nou Guvern la finalul acestei luni, dar fără USR, anunță un lider PSD: „Tind să cred că va fi PSD-PNL-UDMR”
Politică 13:36
România poate avea un nou Guvern la finalul acestei luni, dar fără USR, anunță un lider PSD: „Tind să cred că va fi PSD-PNL-UDMR”
PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Exclusiv Interviu
Politică 03 iul.
PNL anunță că e gata să voteze un guvern minoritar PSD cu Grindeanu prim-ministru, dar pune condiții dure. Siegfried Mureșan: „Angajamentul clar și ferm, în scris”
Parteneri
Giganții străini domină IT-ul ieșean, dar firmele românești le dau lecții de eficiență. Cum arată Top 10 companii din domeniu în 2025
ZiaruldeIasi.ro
Giganții străini domină IT-ul ieșean, dar firmele românești le dau lecții de eficiență. Cum arată Top 10 companii din domeniu în 2025
„Ungurul Istvan Kovacs din Transilvania, premiat de FIFA!”. Mesajul revoltător al unei publicații maghiare la adresa României
Fanatik.ro
„Ungurul Istvan Kovacs din Transilvania, premiat de FIFA!”. Mesajul revoltător al unei publicații maghiare la adresa României
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar