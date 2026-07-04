„Am ajuns într-un loc despre care învățăm toți la școală și totuși are prea puțini vizitatori”, a scris Dan Negru pe rețelele de socializare.

Acesta a arătat urmăritorilor săi că se află în Borzești, orașul Onești, la celebrul stejar care are o istorie aparte. S-au împlinit 522 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, astfel că prezentatorul TV a mers pentru a vizita turnul clopotniță de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“, ridicat de voievod.

„Când eram mic am învățat legenda stejarului din Borzești. Și copiii mei au învățat-o. generații la rând învață legenda stejarului din Borzești, de asta mi-ar fi plăcut ca locul ăsta să fie plin de turiști, să fie mulți oameni care să viziteze locurile astea”, a spus prezentatorul TV într-un clip postat pe Instagram.

„Stejarul din Borzești e aici. Mi-ar fi plăcut să fie plin de turiști, să n-am loc de ei acum, aici. Sadoveanu avea dreptate. Pe ruina timpului legendele nu vor muri niciodată. la borzești stejarul încă e aici”, a mai adăugat Dan Negru.

Dan Negru, pus la zid după ce le-a transmis un mesaj tinerilor care nu trec examenul de bacalaureat

Ținând cont că ne aflăm în perioada în care elevii de liceu susțin examenul de Bacalaureat, prezentatorul de la Kanal D a afirmat că succesul în viață nu este dat de o diplomă și a amintit câteva nume care nu au terminat facultatea, dar au un renume mondial.

„Nu și-a luat bacalaureatul și nu a terminat liceul, dar a schimbat definitiv literatura română. Anul ăsta, la Bacalaureat, s-a dat Arghezi. O dovadă că succesul în viață nu este dat de o diplomă. Școala îți dă diploma, dar viața îți dă testul. Lista celor care au schimbat lumea fără un parcurs școlar clasic este lungă: George Washington, Walt Disney, Henry Ford, Coco Chanel, Agatha Christie… Miliardarii lumii de astăzi, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Richard Branson, Ralph Lauren nu au diplomă de facultate. Se vorbește mult despre notele mici de la examene.

Eu vreau să le dau curaj copiilor: notele nu măsoară inteligența, ci cât de bine te adaptezi unui sistem care-ți va da credite la bănci și vacanță o dată pe an. În lumea tehnologiei în care veți trăi vor conta inteligența emoțională, bunătatea și empatia. Pe astea tehnologia nu le poate înlocui. Fiți buni! Școala nu vă învăța asta! Arghezi, care nu și-a luat Bacalaureatul, este astăzi subiect la Bacalaureat. Pentru că notele măsoară memoria, nu geniul. Ele arată ce ai reținut, nu ce poți crea”, a scris Dan Negru pe pagina lui de Facebook.