Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 4 – 10 iulie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 4 – 10 iulie 2026

Zodia Berbec. Sectorul banilor trebuie abordat cu prudență, Berbecii trebuind să fie atenți la mesajele venite în diferite contexte care vor funcționa ca avertismente subtile legate de regimul salarial. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 4 – 10 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 4 – 10 iulie 2026

Zodia Taur. Perioadă în care sentimentul datoriei față de unele persoane, fie ele și decedate, se va accentua căpătând motivația unei datorii morale neîmplinite, încă, de ei. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 4 – 10 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 4 – 10 iulie 2026

Zodia Gemeni. Frecvente contradicții născute într-un context public sau oficial; nativii se vor angaja în controverse care pot naște antipatii sau le pot contura unora un personaj de care e mai indicat să se distanțeze sau chiar să se dezică. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 4 – 10 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 4 – 10 iulie 2026

Zodia Rac. Posibile momente în care nativii vor avea impresia că, asupra lor, se exercită constrângeri, presiuni ori că întregul context socio – profesional le va impune să se supună unor reguli. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 4 – 10 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 4 – 10 iulie 2026

Zodia Leu. O experiență inedită, de care Leii trebuie să țină cont, dacă nu vor dori să arunce în aer toate legăturile parteneriale, indiferent de miză, de context sau de risc asumat. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 4 – 10 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 4 – 10 iulie 2026

Zodia Fecioară. Posibile tulburări ale regimului de muncă sau de plată, pe fondul unei opoziții puternice între Jupiter și Pluton care va avea darul să pună în discuție ori chiar să desființeze vechile relații contractuale privitoare la muncă și salarizare. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 4 – 10 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 4 – 10 iulie 2026

Zodia Balanță. Relațiile personale se vor deteriora fie în sectorul celor referitoare la prietenie, fie în sectorul celor bazate pe emoție, atracție, dragoste, pe fondul activării opoziției Jupiter/Pluton, pe axa Leu/Vărsător. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 4 – 10 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 4 – 10 iulie 2026

Zodia Scorpion. O autoritate (persoană sau instituție) ar putea interveni în mersul treburilor de serviciu sau la nivelul deciziilor luate de către unii nativi care implică bunul mers al treburilor într-un domeniu profesional. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 4 – 10 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 4 – 10 iulie 2026

Zodia Săgetător. Starea conflictuală ar putea să păstreze timp îndelungat marcajul unui comportament sau al afirmațiilor făcute cu acest prilej, evident, contraproductive. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 4 – 10 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 4 – 10 iulie 2026

Zodia Capricorn. Situații neplăcute în regimul banilor care vor proveni, de cele mai multe ori, de la acte întocmite incorect, de la neglijențe sau, uneori, de la incompetență. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 4 – 10 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 4 – 10 iulie 2026

Zodia Vărsător. Confuzie în plan personal provocată de reacția neașteptată a unui parteneriat sau de evoluția imprevizibilă a unei situații ce schimbă datele unei probleme de afaceri, contractuale, procesuale, înțelegeri, împăcări, colaborări. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 4 – 10 iulie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 4 – 10 iulie 2026

Zodia Pești. Tulburare organică fie de natură cardiacă, fie vasculară, fie stare de agitație provocată de situații de viață neplăcute, pe fondul activității unei opoziții intense, dintre Jupiter și Pluton, cu efect asupra sănătății. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 4 – 10 iulie 2026.

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