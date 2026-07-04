Mai organizați și orientați spre obiective

Într-un material publicat de Blic, publicație care face parte din trustul Ringier, specialista a explicat detaliat ce caracterizează aceste persoane.

„Conștiinciozitatea implică organizare, disciplină și seriozitate. Persoanele cu această trăsătură își gestionează bine timpul și se mișcă cu o intenție clară.

Cercetările arată că persoanele care merg repede au adesea un comportament pronunțat orientat spre obiective, ceea ce contribuie la o productivitate și o eficiență mai mare”, a explicat Kastanjoc. Astfel, mersul rapid devine un indicator al eficienței și al unei vieți bine structurate.

Extrovertiți și energici

Cei care preferă un ritm alert pe stradă tind să fie mai sociabili și mai plini de viață. „Extrovertiții tind să aibă un nivel de activitate mai ridicat și funcționează cel mai bine atunci când sunt implicați fizic și mental. Mersul lor mai rapid reflectă exact această energie”, afirmă psihologul.

Acest tip de oameni se bucură de interacțiuni sociale frecvente și sunt mereu pregătiți pentru noi provocări.

Stabili emoțional și cu nervii de oțel

Un alt aspect interesant este că mersul rapid este asociat cu un nivel scăzut de nevrotism. „Persoanele care merg repede sunt mai puțin predispuse la îngrijorări excesive, suportă stresul mai ușor și sunt mai stabile emoțional. Ele se mișcă mai încrezătoare și mai relaxate, deoarece cheltuiesc mai puțină energie pentru a analiza excesiv sau a se îngrijora”, susține Kristal Kastanjoc.

Deschiși la noi experiențe

Mersul în pas alert este adesea corelat cu o curiozitate puternică și o dorință de explorare.

Aceste persoane tânjesc după schimbare și noi experiențe, fiind descrise ca având o imaginație bogată și o atitudine deschisă către necunoscut. Potrivit Blic, această caracteristică poate contribui indirect la ritmul lor rapid de mișcare.

O atitudine prietenoasă și cooperantă

Persoanele care merg repede excelează și în relațiile interumane.

„Agreabilitatea este o calitate care implică căldură, compasiune și dorință de a coopera. Persoanele care au această caracteristică își adaptează adesea ritmul la persoana cu care merg, astfel încât, la nevoie, pot merge foarte repede”, explică specialistul.

Încrederea în sine și ambiția, la cote înalte

Ritmul rapid nu este doar o chestiune de obicei, ci și o reflectare a unei încrederi de sine solide. „Persoanele asertive au mai multă încredere în sine, iau inițiativa și se mișcă cu un obiectiv clar.

Cercetările arată că sunt mai predispuse să meargă într-un ritm mai rapid”, subliniază Kastanjoc. Totodată, oamenii care merg repede tind să fie mai ambițioși, având o motivație puternică de a-și atinge obiectivele.

În concluzie, ritmul cu care mergem poate fi un indicator subtil, dar revelator, al personalității noastre.

Așadar, data viitoare când observați pe cineva grăbindu-se pe stradă, amintiți-vă că este posibil să aveți în față o persoană organizată, sociabilă și orientată către succes.