Ce este apa de rozmarin

Apa de rozmarin este o infuzie obținută prin fierberea sau macerarea frunzelor de rozmarin în apă. Sau, mai pe românește, un ceai. Spre deosebire de uleiul esențial de rozmarin, care este mult mai concentrat și obținut prin distilare, apa de rozmarin este o formă mult mai diluată. Asta înseamnă că păstrează o parte dintre compușii activi ai plantei, dar în concentrații semnificativ mai mici.

Rozmarinul este cunoscut pentru conținutul său bogat în compuși antioxidanți, antiinflamatori și antimicrobieni, precum acidul rosmarinic și acidul carnosic. Chiar și într-o formă mai diluată, cum este apa de rozmarin, o parte dintre aceste proprietăți se păstrează și pot aduce beneficii reale scalpului și firului de păr.

Important de știut este că majoritatea studiilor serioase analizează extracte concentrate sau ulei esențial, nu apa simplă obținută acasă.

Clipurile ”before and after” sunt extrem de convingătoare pe rețelele de socializare, iar povestea apei de rozmarin a fost alimentată indirect de un studiu celebru din 2015 care a comparat uleiul de rozmarin cu soluția de minoxidil 2% în alopecia androgenetică și a găsit rezultate comparabile după șase luni. Acest studiu a fost extrapolat către apa de rozmarin, deși nu este același lucru.

Ce beneficii poate avea apa de rozmarin

Apa de rozmarin este un aliat bun în îngrijirea părului. Poate ajuta la sănătatea scalpului, la reducerea inflamației ușoare, la menținerea unui mediu mai curat și la îmbunătățirea aspectului general al părului.

Efect calmant asupra scalpului

Unul dintre cele mai importante beneficii este efectul calmant asupra scalpului. Dacă există iritație ușoară, sensibilitate sau inflamație, apa de rozmarin poate ajuta la echilibrarea și liniștirea pielii.

Un scalp sănătos este, de fapt, baza unei creșteri sănătoase a părului.

Reducerea excesului de sebum

În același timp, datorită proprietăților sale antimicrobiene, poate contribui la menținerea unui scalp mai curat, reducând ușor excesul de sebum sau disconfortul asociat cu mătreața. Nu este un tratament medical pentru afecțiuni dermatologice, dar poate fi un sprijin bun într-o rutină de întreținere.

Apa de rozmarin poate ajuta și la îmbunătățirea aspectului general al părului. Multe persoane observă că părul devine mai lucios, mai moale și pare mai plin. Acest efect apare, de cele mai multe ori, pentru că firul este mai bine hidratat, mai puțin predispus la rupere și pentru că scalpul este într-un echilibru mai bun.

Este apa de rozmarin eficientă pentru creșterea părului?

În ceea ce privește creșterea părului, aici studiile nu sunt tocmai în acord cu rețelele de socializare. Apa de rozmarin nu este echivalentă cu uleiul de rozmarin.

Studiile care au arătat potențial în stimularea creșterii părului au analizat, în principal, uleiul esențial sau extracte concentrate. Apa de rozmarin nu are aceeași concentrație de substanțe active și, implicit, nu poate fi comparată în mod direct.

Asta nu înseamnă că este inutilă pentru creștere. Mai corect spus, ea poate susține indirect creșterea părului, prin faptul că îmbunătățește mediul scalpului. Un scalp mai puțin inflamat, mai curat și mai bine echilibrat oferă condiții mai bune pentru dezvoltarea firului de păr. Dar nu este nicidecum un accelerator miraculos și nu poate schimba ritmul biologic natural de creștere.

De asemenea, este important de înțeles că apa de rozmarin nu tratează cauzele căderii părului.

Dacă pierderea părului este cauzată de dezechilibre hormonale, deficiențe de fier, stres sever, probleme tiroidiene sau alopecie androgenetică, aceasta nu poate rezolva cauza. Poate fi un suport, dar nu un substitut pentru investigații sau tratamente validate.

Cum se prepară apa de rozmarin acasă

Unul dintre motivele pentru care apa de rozmarin a devenit atât de virală este că e ușor de preparat, accesibilă, naturală și oferă o senzație imediată de îngrijire și curat.

Apa de rozmarin se prepară prin infuzie, asemănător unui ceai concentrat. Ai nevoie de aproximativ 2-3 crenguțe de rozmarin proaspăt sau 1-2 linguri de rozmarin uscat și aproximativ 500 ml de apă.

Primul pas este să speli bine rozmarinul, mai ales dacă este proaspăt, pentru a îndepărta eventualele impurități. Apoi pui apa la fiert, iar în momentul în care începe să clocotească, adaugi rozmarinul.

Se lasă la foc mic aproximativ 3-5 minute, suficient cât apa să preia compușii activi și aroma plantei, fără să se evapore excesiv. După ce oprești focul, este bine să lași infuzia acoperită încă 20-30 de minute. Acest pas ajută la extragerea mai bună a substanțelor benefice.

După răcire, strecoară lichidul și transferă-l într-un recipient curat, de preferat într-un pulverizator pentru o aplicare mai ușoară.

Cum se păstrează și cum se folosește

Apa de rozmarin se păstrează la frigider și este recomandat să fie folosită în maximum 2-3 zile, pentru că nu conține conservanți și își poate pierde din proprietăți sau se poate contamina.

Cea mai comună metodă este aplicarea directă pe scalp, cu ajutorul unui pulverizator. Se pulverizează la rădăcină, pe scalpul curat sau ușor umed, apoi se masează delicat timp de câteva minute.

Masajul este important, pentru că stimulează circulația și ajută produsul să fie distribuit mai bine. Folosită astfel, apa de rozmarin poate contribui la calmarea scalpului, la reducerea senzației de disconfort sau iritație și la menținerea unui mediu mai echilibrat pentru creșterea părului.

Poate fi aplicată și pe lungimea părului, mai ales dacă vrei un plus de prospețime, strălucire și hidratare. Pulverizată pe fir, poate ajuta la netezirea cuticulei și la reducerea aspectului tern al părului, oferindu-i un aspect mai sănătos și mai viu.

O altă variantă este folosirea ei ca ultimă clătire după spălare. După șampon și, dacă este cazul, balsam, poți turna apa de rozmarin pe scalp și pe lungime, lăsând-o să acționeze fără clătire suplimentară. În acest fel, poate rămâne mai mult timp pe fir și pe piele.

Unele persoane combină rozmarinul cu alte plante precum menta, cuișoarele sau frunzele de dafin, însă varianta simplă este suficientă dacă scopul este calmarea scalpului și susținerea sănătății firului de păr.

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La ce mai poate fi folosită apa de rozmarin

Apa de rozmarin poate fi benefică și pentru ten – (Foto Shutterstock)

Tonic pentru piele

Pe lângă îngrijirea scalpului, apa de rozmarin poate fi folosită și ca tonic pentru piele. Aplicată pe ten, poate oferi o senzație de prospețime și poate ajuta la echilibrarea excesului de sebum, mai ales în cazul pielii mixte sau grase.

Proprietățile sale antioxidante pot susține protecția pielii împotriva stresului oxidativ, iar efectul antimicrobian poate fi util în menținerea unui ten mai curat. Totuși, nu înlocuiește produsele dermatologice dedicate și trebuie folosită cu atenție pe pielea sensibilă.

Spray revigorant pentru corp

Poate fi folosită și ca spray revigorant pentru corp, mai ales vara, datorită senzației de răcorire și parfumului vegetal intens. Mulți o folosesc ca o alternativă simplă la spray-urile de corp.

În aromaterapie

În aromaterapie, chiar dacă este mult mai blândă decât uleiul esențial, apa de rozmarin poate avea un efect ușor energizant și stimulant. Pulverizată în cameră sau pe textile, poate contribui la o atmosferă plăcută.

În loc de șampon uscat

Unele persoane o folosesc și pentru scalpul gras între spălări, în loc de șampon uscat. Pulverizată la rădăcină, poate oferi senzația de curățare și poate reduce temporar aspectul încărcat al părului.

Calmarea pielii

Poate fi utilă și pentru calmarea pielii după expunere la căldură sau transpirație, mai ales pe zone precum ceafa sau fruntea, unde poate oferi un efect răcoritor și ușor calmant.

În bucătărie

În bucătărie, dacă este preparată simplu și igienic, fără alte ingrediente cosmetice, poate fi folosită și ca bază aromatică pentru anumite băuturi sau preparate, asemănător unei infuzii de plante.

Spray pentru textile

De asemenea, poate fi folosită ca spray natural pentru textile sau lenjerie, oferind un miros proaspăt, vegetal, și un efect discret de împrospătare.

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