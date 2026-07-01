Matematica din spatele creșterii

Deși la prima vedere, cifrele arată bine pe hârtie, după ce statul își ia partea leului, fluturașul de salariu rămâne în continuare unul fragil. Iată cum se împart banii:

Salariul brut crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei (o creștere nominală de +275 de lei).

crește de la 4.050 de lei la (o creștere nominală de +275 de lei). Salariul net crește de la 2.574 de lei la 2.699 de lei.

Bilanțul real pentru angajat: Din toată această majorare, salariatul primește efectiv în mână doar 125 de lei. Restul banilor merge direct în bugetul statului. Și mai mult, o mare parte din această creștere este mâncată de inflație. Mergi cu 125 de lei la magazin și la casă te trezești cu coșul pe jumătate gol.

Factura pentru antreprenori, cât îl costă pe un angajator această modificare?

Am văzut că pentru angajat, creșterea este aproape inexistentă, efortul pentru antreprenori este unul considerabil. Costul total suportat de angajator, care include și contribuția asiguratorie pentru muncă, crește de la 4.134 de lei la 4.418 lei. 284 de lei mai mult pentru fiecare angajat plătit cu salariul minim. Din această sumă, 125 de lei ajung la salariat și 159 de lei sunt încasați de stat.

Așadar, din efortul financiar al firmei, statul încasează mai mult decât omul care muncește efectiv. Mai mult, presiunea aceasta financiară vine într-un moment care este deja dificil pentru companii, mai ales pentru cele mici și mijlocii, scumpirile vin din toate părțile: energie, chirii, încă foarte multă birocrație, inflație.

Guvernul crește salariul minim din pix și pare că face un bine românilor, dar în realitate folosește această creștere ca pe un aspirator de taxe pentru a-și ascunde incompetența care a generat deficitul bugetar uriaș.

Prin această creștere, statul nu doar că ia mai mulți bani din munca salariaților de rând, dar își majorează automat încasările și de la proprietari, investitori, mici antreprenori sau programatori/consultanți cu PFA și chiar cei care plătesc amenzi.

Există alte soluții care să nu pună presiune pe contribuabili, crearea unui scut fiscal pe salariul minim pe economie, adică reducerea taxării muncii, însă până când o astfel de reformă fiscală va fi pusă în practică, românii trebuie să plătească în continuare nota de plată pentru cheltuielile excesive ale statului.

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