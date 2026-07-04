Misiunea durează opt săptămâni și presupune călătorii prin mai multe orașe europene pentru a analiza cât de ușor pot fi inițiate conversațiile cu localnicii, conform Euronews.

Persoana selectată va vizita orașe precum Roma, Barcelona, Lisabona, Paris, Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin, unde va purta conversații cu localnicii și va evalua fiecare destinație în funcție de deschiderea oamenilor, sociabilitate și ușurința cu care pot fi abordați.

Rezultatele vor contribui la realizarea „Indexului European al Carismei”, un clasament care va arăta în ce orașe din Europa este cel mai simplu să intri în vorbă cu străinii.

Pe lângă salariu, compania suportă toate cheltuielile de transport, cazarea la hotel și experiențele incluse în călătoria de două luni.

RiseGuide caută o persoană energică, sociabilă și independentă, care să se simtă confortabil în interacțiunea cu oameni necunoscuți.

Candidații trebuie să poată călători liber în Uniunea Europeană și să fie pregătiți să petreacă două luni deplasându-se doar cu o valiză. Cunoașterea unei a doua limbi străine, pe lângă engleză, reprezintă un avantaj.

Cei interesați trebuie să trimită un CV și un videoclip de trei-patru minute în care să explice de ce sunt potriviți pentru rolul de „Global Charisma Scout”.

De asemenea, aplicația solicită linkuri către profilurile publice de pe rețelele sociale, precum Instagram sau TikTok, acestea făcând parte din procesul de selecție.