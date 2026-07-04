Proiectul a fost dezvoltat de inginerul olandez René Voorburg și reconstituie rețeaua oficială de drumuri a Imperiului Roman.

Utilizatorii trebuie doar să introducă punctul de plecare și destinația. Platforma calculează cel mai rapid traseu pe baza distanțelor consemnate în documentele antice. Ruta este afișată pe o hartă modernă, iar aplicația oferă și informații despre opririle intermediare și denumirile istorice ale localităților.

De exemplu, dacă sunt introduse Madrid și Milano, aplicația identifică orașele drept Miaccum și Mediolanum, iar traseul trece prin așezări istorice precum Conplutum (actualul Alcalá de Henares), Augusta Taurinorum (Torino) și Placentia (Piacenza).

Potrivit calculelor OmnesViae, călătoria dintre cele două orașe ar fi durat aproximativ 43 de zile, pe o distanță de circa 1.500 de mile romane.

Același traseu rutier de astăzi poate fi parcurs în 14 zile (340 de ore) pe jos sau în 16 ore cu mașina.

OmnesViae se bazează în principal pe Tabula Peutingeriana, o copie medievală a unei hărți romane care ilustra rețeaua oficială de drumuri a Imperiului Roman.

Pentru regiunile care lipsesc din acest document au fost folosite informații din Itinerariul Antonin, un alt important izvor istoric privind drumurile romane.

Datele au fost completate cu cercetările istoricului Richard Talbert și cu informații geografice din proiectul Pleiades, iar codul sursă și baza de date sunt disponibile în regim open source.

Noua versiune OmnesViae înlocuiește platforma folosită între 2011 și 2024 și include funcții moderne, precum traduceri asistate de inteligență artificială și o interfață adaptată inclusiv telefoanelor mobile.

Cel mai lung drum drept din Europa are 63 de kilometri fără curbe și a fost construit acum peste 2.300 de ani în Imperiul Roman.

