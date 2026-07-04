S-a dezechilibrat și a căzut pe scări

Din primale informații obținute, fostul internațional s-a dezechilibrat și a căzut pe scări. Incidentul a avut loc în stațiunea unde fostul sportiv își petrece aproape fiecare vară pentru a administra o mică afacere de familie.

În urma apelului la serviciile de urgență, Rică Răducanu a fost preluat rapid de echipajele medicale și transportat la spital.

Fostul mare portar al Rapidului și al echipei naționale este în prezent internat la Spitalul Municipal din Mangalia, unde medicii îi efectuează investigații amănunțite pentru a stabili exact gravitatea traumatismelor suferite și pentru a se asigura că nu există complicații din cauza vârstei înaintate.

Are două coaste fracturate și umărul dislocat

Investigațiile medicale efectuate la Spitalul Municipal din Mangalia au scos la iveală faptul că accidentul suferit de Rică Răducanu este mult mai grav decât se anticipase inițial. Medicii au stabilit un diagnostic complex în urma căzăturii severe pe care fostul portar a suferit-o pe scări.

În urma impactului, fostul internațional s-a ales cu două coaste fracturate și cu umărul dislocat. Pe lângă aceste traumatisme dureroase, Rică Răducanu s-a lovit și în zona capului. Din cauza fracturilor costale, acesta se confruntă în prezent și cu dificultăți de respirație, motiv pentru care rămâne sub monitorizarea atentă și continuă a echipei medicale.

„Nu sunt bine, sunt în spital, am căzut pe scări. Mi-am rupt două coaste, mi-am rupt umărul. Eram în papuci. Am două coaste rupte, umărul dislocat. Şi la cap m-am lovit, respir greu. Au oamenii aici grijă de mine, mă iubesc, dar nu mi-e bine. Îmi pare rău că nu mai prea pot vorbi, sper să fiu bine, numai de asta nu aveam nevoie”, a declarat Rică Răducanu pentru Golazo.ro.

Rică Răducanu este recunoscut pentru optimismul și energia sa debordantă, fiind o prezență constantă și foarte îndrăgită pe litoralul românesc în perioada sezonului estival, acolo unde interacționează des cu turiștii și fanii fotbalului.