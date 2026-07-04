Potrivit informațiilor transmise de ambasadă, limba română este predată în prezent în școli primare (Volksschule) și la gimnaziu (Allgemeinbildende höhere Schule), sub forma unei materii opționale.

„În prezent, limba română este predată ca limbă maternă în școli primare (Volksschule) și la gimnaziu (Allgemeinbildende höhere Schule), sub formă de materie opțională fără a primi note, însă participarea la curs este menționată în certificatul final (teilgenommen).”

Programul este coordonat de inspectoratele școlare din fiecare land austriac (Bildungsdirektion), care decid organizarea cursurilor în funcție de numărul de solicitări și de resursele disponibile.

Părinții interesați trebuie să informeze școala la care învață copilul și să completeze formularul special de înscriere pentru cursurile de limbă maternă. Documentul se depune ulterior la secretariatul unității de învățământ.

Autoritățile române precizează că cererea pentru astfel de cursuri este importantă, deoarece numărul solicitărilor influențează organizarea grupelor și alocarea resurselor necesare.

În capitala Austriei, cursurile sunt coordonate de profesoara Beatrice Baumgartl.

În Viena, cursurile săptămânale sunt organizate în trei școli, la adresele Ernst Melchior Gasse 9 (luni 15.30-18.00), Phorusgasse (marți 15.30-18.00) și Selzergasse 19 (miercuri, 13.30-16.00), iar pentru elevii de gimnaziu în Steinbruchstrasse 33 (miercuri 16.30-18.00), Waltergasse (vineri 14.30-16.20) și Waltergasse 7 (vineri 16.30-18.00, pentru avansați).