Apropo, nu am mai auzit nimic de dosarul penal deschis pentru acea faptă penală în data de 10.03.2025 de Parchetul General… I s-o fi închis între timp, ca răsplată pentru eforturile făcute de Simion între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale din mai 2025, ca să mobilizeze cât mai mult vot negativ contra lui în turul al doilea?!

Pentru că sunt un iubitor de libertate, lupt pentru supremația Constituției. Dincolo de imperfecțiunile în reglementarea relațiilor dintre autoritățile publice (vizibile și în actuala criză politică), Constituția actuală este cea mai bună din istoria poporului nostru în privința drepturilor și libertăților noastre, ale cetățenilor României. Dacă tăcem când ea este călcată în picioare de politicieni trecători prin diverse funcții publice, suntem complici la pierderea libertății noastre, puțin câte puțin.

Bineînțeles, această noțiune la modă în zilele noastre, de „sistem”, nu este definită nici în Constituție și nici în alte legi. Nici nu a fost definită de mulți dintre cei care o folosesc. Prin 2015 am văzut o tentativă consistentă de definire, în cunoștință de cauză, din partea fostului președinte al României, Traian Băsescu, după ce plecase de la Cotroceni, iar unii membri ai familiei și fostei lui camarile prezidențiale erau hăituiți de procurori.

Sunt sigur că, dincolo de relațiile formale și legale dintre instituții și persoane aflate în funcții publice, există multe conexiuni și influențe informale, care se manifestă uneori mai puternic decât ar fi normal într-un stat de drept, așa cum definește Constituția statul român, în chiar articolul 1. Dar nu mi-am putut imagina vreodată că voi auzi președintele României lăudându-se că el este „șeful sistemului”, în condițiile în care această noțiune a fost și este folosită mediatic și exagerată propagandistic de inamicii României pentru a submina încrederea pe care poporul român ar trebui să o aibă în statul român, în instituțiile acestuia, în lupta oamenilor onești din statul român pentru aplicarea corectă a legii. Așa-zisului sistem îi sunt atribuite de multe ori în spațiul public multe nereguli și fărădelegi.

De exemplu, după ce fusese pus sub acuzare de DNA joi, 18.06.2026, peste doar trei zile, pe 21.06.2026, de la tribuna congresului extraordinar al PNL, primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, s-a victimizat public. A pretins că ar fi o victimă a sistemului, care i-ar fi făcut acest dosar din cauza activității sale politice și el, de fapt, nici nu știa că a luat mită în funcția publică de primar al sectorului 6 (faptă penală gravă, de care este acuzat de DNA).

În aceeași zi, 21.06.2026, au apărut în spațiul public fotografii cu președintele României stând la masă la Bruxelles cu șeful SPP, Lucian Pahonțu (care ocupă acea funcție de aproape 21 de ani), despre care mai mulți politicieni, jurnaliști, lideri de opinie au făcut acuzații neprobate, de-a lungul timpului, cum că el ar fi un fel de canal de transmisie a mesajelor/ordinelor de la Cotroceni către magistrați/alte persoane din statul român/alte persoane relevante pentru diverse jocuri politice. Iar peste alte 4 zile, joi 25.06.2026, de la Gdansk, Nicușor Dan se autoproclama șef al sistemului…

Câteva întrebări legitime, probabil retorice

Ce înțelege Nicușor Dan prin „sistem”? Ce înțelege prin a fi el însuși șef al acelui sistem? Care este baza constituțională și legală a acestor noțiuni? Cine i se subordonează în această calitate de șef?

Ce rol are Lucian Pahonțu în acel sistem? Este ceva uzual ca directorul SPP să stea la masă cu președintele României? Românii mai pot avea încredere în paza și protecția pe care i-o asigură președintelui țării lor SPP, după breșa de securitate din 21.06.2026? Nu cumva chiar Pahonțu și SPP erau responsabili de protecția contrainformativă a acelei întâlniri?

Cine crede președintele Dan că a făcut și a dat publicității acele fotografii? Alt sistem decât cel condus de el? Sau vreo structură publică/privată din afara acelui sistem? Sau un serviciu de informații străin?

Ce ar fi de făcut pentru binele României?

În ultimul an s-a văzut de mai multe ori că domnii Nicușor Dan și Ilie Bolojan, aflați temporar în funcții publice extrem de importante (președinte al țării și prim-ministru al Guvernului), ar face bine să mai învețe de la cineva despre legea noastră supremă, Constituția României. Sunt sigur că există în jurul lor oameni bine pregătiți, în care au încredere, care ar putea să le mai explice pe înțelesul lor și litera, și spiritul Constituției.

De exemplu, nu se poate ca, atunci când are ca rol constituțional să vegheze la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice (art. 80, alin. 2), Nicușor Dan să își inventeze un rol ciudat, neprevăzut în Constituție, de șef al unui sistem despre care nu e clar ce înseamnă (fiecare e liber să creadă orice vrea despre acest sistem)! Dacă există un astfel de sistem, este posibil ca anumite aspecte care țin de funcționarea lui să fie ilegale/să încalce chiar Constituția, la a cărei respectare președintele în funcție al României este obligat să vegheze…

Nicușor Dan ar trebui să fie mult mai atent la ce și cum comunică din cea mai înaltă funcție în statul român, pentru a nu compromite și mai mult încrederea poporului român în statul nostru, România nu își mai permite involuții în această privință. De exemplu, atunci când și-a exprimat public opinia, în 19.06.2026, despre ce măsuri preventive ar fi potrivite a fi dispuse de DNA contra inculpatului Ciprian Ciucu, el a greșit. Corect ar fi fost să se abțină de la orice comentarii privind proceduri judiciare în curs, pur și simplu.

La fel, prim-ministrul demis Ilie Bolojan nu ar fi trebuit să ofere tribuna congresului extraordinar al PNL din 21.06.2026 pentru ca inculpatul Ciprian Ciucu să submineze de acolo încrederea publicului în justiția din România. Știu din proprie experiență și de la alți confrați avocați că se fac multe erori în justiție (uneori chiar abuzuri, din păcate), dar mă îndoiesc că DNA și-ar fi permis să comunice public inculparea numărului 2 din PNL, mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan și al doilea cel mai ales demnitar al țării (după președintele României), fără să aibă la acel moment probe serioase împotriva lui.

Cred sincer că nu ar fi prea greu ca stimații noștri demnitari și lideri politici să facă mai bine pe partea de legalitate și constituționalitate, ceva mai greu va fi cu relansarea economiei…

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