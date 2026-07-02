Nicușor Dan a apărut cu un editorial într-o publicație ultraconservatoare, NewsMax, foarte trumpistă, o publicație care a încurajat unii comentatori să susțină teorii rasiste precum „the big replacement” și alte bazaconii conspiraționiste pe care nu le mai reiau, le știe orice georgist mediu.

Și a scris Nicușor acolo, dom‘le, cum s-au luptat românii cu comunismul și după 48, așa de proamericani ar fi fost săracii. Bine, a uitat să spună câte celule de legionari erau în „luptătorii din munți”. Ăia au luptat că știau că nu-i iartă o putere care a venit să-i radă de pe fața pământului. Pentru Nicușor astea sunt nuanțe. Cam cum sunt nuanțe pentru ucraineni faptul că venerează naziști interbelici.

Să fim înțeleși, nu am o problemă să văd că președintele le urează unor aliați „la mulți ani” la a 250-a aniversare. E normal. Conținutul stupizel, anticomunist de ziua a 7-a, aici e problema, dar mai ales calitatea publicației. Probabil și-au spus cuvântul iar rețelele noastre de lobby securistic care nu știu decât să cumpere loc de anunțuri unde știu ei că îl flatează pe Trump.

Citind, m-am mai întrebat ceva. De ce, dacă tot nu mai știi cum să-i lustruiești ciubotele lui Trump, nu-l pui pe trumpistul nostru, pe MAGA-iotul nostru, George Simion, premier? Ce mai stai? Liniile roșii cu „occidentalismul” n-au rost, că doar bătăliile se dau pe diverse linii de influență occidentală, rușii abia dacă-i mai dau câte un pișcot lui Șoșoacă și cam atât.

Nicușor Dan și alți politicieni români duc o luptă periculoasă pe un segment cuprins între conservatorism și extrema dreaptă, acesta este pericolul adevărat. Acolo sunt și ăia care acum se dezmint de Nicușor care i-ar fi „trădat”. Nu, Dan e așa de ceva timp, nu e de ieri, de azi, în oala conservatoare.

Și se cheltuie, nene, bani, pe lobby în diverse direcții, deocamdată divergente.

În ce manieră cheltuie resursele Nicușor, Bolojan, PSD-ul? Păi, după principiul: „Ce spate găsești în exterior ca să te bați aici?”. E singurul algoritm pe care-l văd în luptele din zilele astea. Nicușor scrie prin ziare americane, Bolojan e iubit de UE/Germania pentru contractele pe care le dă, Simion iubește Trump și asta e de ajuns, iar PSD aruncă ultimele resurse prin Antenele lui Voiculescu, sperând să-și rezolve criza la televizor.

Rezultatul e aberant. Agenda publică e departe de agenda politică. Toate discursurile politice încep cu: trebuie să dăm o lege ca să luăm un miliard. Nu mai sesizează nimeni cât de absurde sunt astfel de afirmații. Nu. E un cinism de doi lei asumat. Repede legea, că nu ne mai dă UE banii, asta e singura politică. Păi banii ăia au costuri sociale, alte privatizări, liberalizări, chiar nu se mai poate lucra cu alte idei?

Georgescu și Alexandrescu

În fine, două vorbe și despre marele certălău între Anca Alexandrescu, respectiv Realitatea plus, patronată de familia Păcuraru, și Călin Georgescu. A venit acesta din urmă și a certat-o pe Anca Alexandrescu că l-a susținut pe Veștea. Normal că l-a susținut, capitaliștii auriști conduși de Murad ar fi avut nevoie urgent de pile la o guvernare, că afacerile se fac acum, nu mâine.

E aici o tensiune normală. Dacă e vreo amenințare pentru AUR acum, partid care  se tot meloni-zează, temperează, aceasta se numește nucleul dur „georgist”.

Și mai e un pericol, acela de a intra la guvernare. Până la alegeri se va alege praful de acest partid. Cu prețul unei crize continue de doi ani, desigur, și cu prețul devastării scenei politice așa cum o știm azi.

Dar românii așa au votat. Ar fi ieșit un circ și cu Georgescu președinte, dar măcar era un circ produs de democrație, poate poporul s-ar fi lămurit că a luat-o razna.

AUR-ul s-a curățat „cultural” de extrema dreaptă (Claudiu Târziu bântuie cu aberațiile lui pe cont propriu acum), e mai atent cu vorbele, dar s-a radicalizat economic. Singurele idei AUR sunt să dăm banii toți pe mâna patronilor că ne dau ei de mâncare cumva. Numai să fie patroni dacici, iar de la ăia străini să încercăm să mai luăm bani.

Social vorbind, e un dezastru de care poporul MAGA nu e conștient, exact ca-n SUA. Sau, lehamitea de excludere economică de azi, îi face pe mulți să vrea schimbare cu orice preț, inclusiv cu prețul propriului dezastru, numai să fie schimbare.

Georgescu e un fel de radical în marea auristă. El e un vector pentru bună parte din electoratul AUR, nu tot, probabil vreo jumătate. Realitatea Plus s-a dus după bani, că doar Păcuraru nu trăiește din apă chioară cu CIP-uri, și a rămas în ofsaid.

Georgescu este o problemă și pentru Simion. Dacă acesta ar deveni premier, de exemplu, primul care l-ar săpa ar fi Georgescu, pentru că Simion nu vrea decât să se integreze în acest sistem, Georgescu e cu adevărat dus în zone conspiraționist-extremiste. Ce putere mai are acest clovn acum? Nu știu, dar acel electorat al lui, radicalizat în toate direcțiile aiurea, numai în ce-i doare nu, rămâne pe loc, așteaptă cu bâta politică în mână.

Așa că certălăul de pe TV și ce-a urmat are semnificații mai adânci decât că „ăla a făcut-o praf pe aia”. Simion încă joacă o carte a antisistemului deși partidul lui începe să saliveze după sistem.

Care o fi însă marele sistem, când și Nicușor Dan, și George Simion nu au mari lucruri să-i despartă? Măcar pe Bolojan îl despart contractele și lobby-ul german. Măcar PSD încearcă să mai ofere variante recognoscibile de guvernare. Dar de ce ne mai jucăm de-a dragostea nemărturisită între Dan și Simion?

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