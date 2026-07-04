„Este o experiență incredibilă”

În mesajul publicat pe Facebook, turista din Marea Britanie nu și-a ascuns entuziasmul față de experiența trăită.

„Sincer, chiar merită să faci drumul până în România doar pentru a vizita Therme București. Fie că vii cu copiii sau că îți planifici o escapadă doar pentru adulți, Therme București este o experiență incredibilă, pentru care aș călători din nou cu mare plăcere.”, a scris Natasha, care se ocupă de blogul Kiddo Adventures, pe Facebook.

Postarea a fost însoțită de fotografii din timpul vizitei și a atras numeroase comentarii din partea altor turiști care au vizitat România și sute de like-uri.

Ce impresie i-a lăsat Therme București

Pe blogul său de călătorii, turista povestește că a vrut să afle dacă centrul spa, devenit viral pe rețelele sociale, chiar merită faima de care se bucură.

„Am petrecut două zile la Therme București în weekend și, sincer, a fost una dintre cele mai bune experiențe.”

Ea recomandă vizitatorilor să aleagă un bilet de o zi întreagă, explicând că sunt atât de multe atracții încât câteva ore nu sunt suficiente.

„Dacă plănuiți o vizită, vă recomand cu căldură să optați pentru un abonament de o zi întreagă, în loc de opțiunile de trei sau patru ore și jumătate. Sunt atât de multe de văzut și de făcut, încât orice mai puțin pur și simplu nu ar fi suficient.”

Britanica a apreciat organizarea centrului spa, vestiarele, sistemul cu brățară electronică, varietatea piscinelor și a saunelor, precum și faptul că Therme oferă zone dedicate atât familiilor cu copii, cât și adulților care caută relaxare.

„Am observat că spa-ul era mult mai liniștit dimineața devreme, în jurul orei 9:00, și mai târziu seara, în jurul orei 21:00-22:00, deși, bineînțeles, acest lucru poate varia. Dacă doriți un loc confortabil de relaxare, cel mai bine este să ajungeți cât mai devreme posibil.”, a mai povestit femeia.

La finalul recenziei, aceasta spune că experiența a convins-o să revină.

„Voi reveni cu siguranță.”

Alte mesaje ale turiștilor: „Ne-a plăcut România în general”

Postarea a fost completată de numeroase comentarii ale altor turiști care au vizitat Therme București și România.

„Mâncarea e uimitoare, proaspătă și ieftină. Închiriați prosoape… nu vă obosiți să le aduceți pe ale voastre.”, a scris cineva.

„E incredibil!! Am fost la București de 4 ori în ultimii 2 ani (în total de 9 ori la spa).”

„Mi se pare cel mai bine când plaja e deschisă vara, din iunie până în septembrie!! Nici înăuntru nu e atât de aglomerat!!”, spune altcineva.

Cea mai mare plajă urbană din Europa s-a deschis la Therme înainte de 1 iunie.

„Îmi place la nebunie locul ăsta; am fost iarna, când zăpada ne ajungea până la genunchi. O excursie absolut perfectă.”, a povestit un alt turist.

„Cu siguranță, am fost în august anul trecut și ne-a plăcut foarte mult acolo – de fapt, ne-a plăcut România în general; abia așteptăm să ne întoarcem.”

Therme București, printre cele mai apreciate spa-uri din Europa

Popularitatea Therme București este confirmată și de cele mai recente clasamente internaționale.

Complexul SPA a obținut un scor de 87,09, depășind destinații renumite din Ungaria, Germania și Austria. Centrul spa impresionează prin tarifele accesibile, numărul mare de facilități și faptul că 65% dintre recenziile publicate de vizitatori sunt de cinci stele.

Reprezentanții Therme spun că aproximativ 30% dintre clienți sunt turiști străini, cei mai mulți venind din Italia, Marea Britanie, Grecia, Bulgaria, Israel, SUA și Serbia.

Totodată, România ocupă locul 7 în topul destinațiilor spa aflate în tendințe pentru 2026, potrivit raportului SpaSeekers, care a analizat peste 40 de milioane de căutări pe Google dedicate turismului wellness.