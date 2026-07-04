Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit. Adam Sandler le-a oficiat nunta, iar frații lor au fost cavaleri de onoare

Mesajul care a apărut pe ecranele exterioare ale sălii

Actorul Adam Sandler, prieten apropiat al celor doi, a oficiat nunta. Evenimentul a fost unul grandios, iar pe ecranele exterioare ale sălii a apărut mesajul „JUST&T MARRIED”.

Mesajul „JUST&T MARRIED” pe ecranele exterioare. Foto: Profimedia Images

Cei doi miri au purtat ținute unice create de Jonathan Anderson pentru Christian Dior Haute Couture. Pantofii semnați Christian Louboutin și bijuteriile Cartier au completat look-ul lui Swift.

În locul unei structuri tradiționale cu domnișoare de onoare și cavaleri de onoare, Swift a fost însoțită de fratele ei, Austin Swift, în rolul de „Man of Honor”, în timp ce Jason Kelce, fratele mirelui, a fost cavalerul de onoare.

Cuplul a început să se întâlnească în 2023

Cei doi au început să se întâlnească în 2023. Relația lor a început după ce Kelce a povestit că a încercat să îi ofere lui Swift o brățară a prieteniei la concertul din Kansas City al turneului Eras, dar nu a putut ajunge la artistă la acel moment.

Evenimentul de la Madison Square Garden a fost precedat de săptămâni întregi de speculații cu privire la locație, mulți fani presupunând că ceremonia ar putea avea loc la casa cântăreței din Rhode Island. În final, sala din New York a găzduit ceea ce mulți au numit „nunta regală a Americii”.

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