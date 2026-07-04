Un camion românesc a provocat ambuteiaj masiv pe autostradă în martie

Pe 24 martie, un camion din România, care transporta presa de aluminiu către Nancy, Franța, a provocat un ambuteiaj masiv pe autostradă.

Poliția germană a oprit TIR-ul și l-a redirecționat către parcarea Reussenberg Nord, lângă Crailsheim. Remorca a fost asigurată cu lanțuri, iar vehiculul a fost imobilizat, în așteptarea documentației corespunzătoare.

Încărcătura, mutată pe alt camion românesc pe 26 aprilie

Pe 26 aprilie, încărcătura a fost mutată pe un alt camion românesc. Cu toate acestea, transportul a fost din nou oprit la doar cinci kilometri distanță, la ieșirea Kirchberg, pe drumul național L1040. Motivul? Lipsa documentelor conforme și utilizarea unei rute neautorizate.

De atunci, camionul a rămas staționat în parcarea auto de la Kirchberg, acumulând o taxă de 20 de euro pe noapte.

Un alt camion a preluat încărcătura pe 23 iunie

După două încercări eșuate, un alt camion, trimis de compania franceză destinatară a presei, a preluat încărcătura pe 23 iunie.

„De această dată, călătoria a fost anunțată în mod corespunzător autorităților germane, inclusiv la Landratsamt Schwäbisch Hall”, a declarat polițistul Jonas Ilg.

Poliția germană a supervizat procesul de încărcare în Kirchberg, asistată de o echipă specializată de la Roll-Kran-Service, și a verificat documentația necesară pentru continuarea drumului.

Deși presa de aluminiu și-a reluat „călătoria” către Franța, vehiculul românesc care inițial transportase încărcătura a rămas în parcarea din Kirchberg. Potrivit autorităților, nu este clar când va putea părăsi locația, scrie publicația menționată.