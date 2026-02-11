Ziua Îndrăgostiților: idei de cadouri care chiar se folosesc, pe Notino

Parfumul de iasomie Lancôme Idôle poate stârni pasiunea de Valentine’s Day!

Dacă ești în căutarea unui parfum perfect pentru persoana iubită, te poți inspira din selecția de produse de Ziua Îndrăgostiților de pe Notino.ro. Alege un parfum captivant creat prin contrastul dintre note vibrante, intense și maiestoase. Un parfum cu note de iasomie, trandafir și smirnă este adesea recomandat la întâlnirile dintre îndrăgostiți sau în ceremoniile de nuntă.

Prin urmare, un parfum floral emblematic Lancôme Idôle este un cadou ideal pentru orice femeie, de Valentine’s Day. El este un parfum feminin, cu note fermecătoare și captivante, cu o prospețime excepțională – totul închis într-o sticlă fină și elegantă. Idôle are o esență de iasomie, de trandafir de Damasc și un acord de ceai verde, care intensifică mirosul vibrant de bergamotă. Egiptenii foloseau parfumurile de iasomie pentru a stârni atracția și pasiunea.

Un set cadou pentru corp: Baylis & Harding Sweet Mandarin & Grapefruit

Acesta este un set cadou perfect pentru răsfăț, are arome delicate de mandarină dulce și grapefruit energizant, care amplifică senzația de libertate. Cosmeticele sunt superbe, includ: un gel de duș, un lapte de corp, săruri de baie, o spumă de baie cremoasă, un produs de mâini și unghii, un burete și un săpun lichid. Toate produsele miros uimitor, asemenea unui parfum scump, dar discret.

Femeile apreciază astfel de seturi cu produse de baie și chiar le ascund de ochii curioși. Ele folosesc produse cosmetice tip spa atunci când au nevoie de un moment de relaxare. O cutie cu articole de beauty, cu produse de îngrijirea pielii, accesorii și cosmetice decorative poate fi de asemenea un cadou excelent pentru orice ocazie – 14 februarie, o zi de naștere sau 8 martie.

Ten curat, fin și radiant cu setul Peter Thomas Roth Water Drench Travel Kit

Acesta este un kit de produse cosmetice de care are nevoie toată lumea. El conține produse de calitate care oferă o hidratare excelentă cu acid hialuronic de nivel superior. Setul include: pernuțe pentru ochi cu gel hidratant, o cremă de față cu acid hialuronic care este hidratantă și cu factor de protecție SPF ridicat și un ser facial cu acid hialuronic care reduce ridurile. Setul este bine organizat într-o geantă cosmetică transparentă care se poate pune chiar și în bagajul de mână.

Oferă de Ziua Îndrăgostiților un voucher cadou Notino cu motiv elegant!

Dacă nu știi ce să-i oferi iubitei, pentru a sărbători o zi atât de specială a iubirii, nu-ți face griji. O poți impresiona cu un voucher cadou Notino în valoare de 100-400 lei. Alege un voucher cu un motiv special și un mesaj personalizat – pe care îl poți trimite instant pe mail sau îl poți oferi direct în formă fizică – și fă din această zi o ocazie de neuitat. În plus, acest voucher poate fi utilizat în toate magazinele Notino din capitală, valabilitatea sa fiind de un an.

Prin gravură pe parfum îi poți oferi iubitei un cadou minunat, cu adevărat regal!

La Notino poți transforma parfumul într-un cadou de neuitat prin gravură și mesaj personalizat. În acest fel, parfumul va fi mai deosebit, nu doar o întruchipare perfectă a autenticității mărcii. Alege un parfum care se deschide cu un buchet floral, intens lemnos-pudrat, născut din contrastul dintre flori intense (iasomie, tuberoze) și condimente cu arome relaxante. Apoi, alege o dedicație sau un citat dintr-un film preferat, care pot fi gravate pe ambalaj, pentru ca acest cadou să aibă un succes garantat. Mâinile unui specialist în gravură pot face minuni, iar sticla devine și mai frumoasă – strălucește și creează iluzia magiei, care fascinează în orice ocazie.

