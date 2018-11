Adelina Pestrițu a decis. Unde și cu cine își petrece sărbătorile de iarnă

Pe blogul său, Adelina Pestrițu le-a mărturisit fanilor săi cum și cu cine vrea să petreacă sărbătorile de iarnă, care se apropie cu pași repezi.

„Ce înseamnă pentru voi noaptea dintre ani? Până anul acesta, am ales ca în fiecare an să muncesc când alții se distrează. Nu sunt neapărat adepta petrecerilor, ci mai mult optez pentru o ieșire elegantă la un restaurant, unde mă pot înțelege cu oamenii, pot socializa și în același timp mă pot delecta și cu câteva preparate delicioase.

Recunosc că tânjesc după un Revelion bine organizat, într-o locație de vis, unde să pot purta una dintre rochiile din imaginile prezentate în acest articol – ceva strălucitor și cu trenă! A mai rămas mai puțin de o lună până când vom sparge paharele și vom spune „Bun Venit, 2019”.

Parcă nu-mi vine să cred cât mi s-a schimbat viața de la un an la celălalt. Zeny este o domnișoară deja, care crește armonios și se schimbă de la o zi la alta. Anul acesta are parte de primele ei Sărbători de Crăciun și Revelion.

Ne-am propus ca, anul acesta, dacă nu vor interveni propuneri pentru a prezenta evenimente în deplasare, unde cu siguranță vom merge în formulă de 3, eu, Zeny și Virgil, vom alege să stăm acasă, la căldurică, să ne îmbrăcăm elegant și să petrecem în familie și alături de niște prieteni apropiați. Zenaida-Maria este cea mai importantă pentru noi și fiecare moment alături de ea este unul magic.

Chiar dacă ne-am propus să stăm acasă, nu înseamnă că nu ne vom aranja ca de Sărbătoare. Eu, Virgil și micuța noastră vom păstra tradiția și ne vom dichisi la 4 ace, cum toți oamenii obișnuiesc să facă în noaptea dintre ani. Plus că avem un motiv bine întemeiat. Sărbătorim încheierea celui mai frumos an din viața noastră. Anul în care am realizat cele mai frumoase și mai puternice amintiri din viața noastră. Venirea micuței noastre a reprezentat apogeul în tot ceea ce numim noi dragoste, trăiri și realizări”, a explicat vedeta.

Adelina Pestrițu este o fostă asistentă și prezentatoare de televiziune. Adelina Pestrițu a devenit mămică pentru prima oară în data de 3 august 2018. Bruneta a adus pe lume o fetiță, Zenaida Maria, fruct al poveștii de dragoste pe care vedeta o trăiește cu Virgil Șteblea. Sâmbătă, 10 noiembrie, Adelina Pestrițu a botezat-o pe fiica sa. Zenaida Maria a fost creștinată de un cuplu de oameni de afaceri din Constanța, Aura și Daniel Rafte.

Citește și: Lupii din filmul oficial de prezentare a României sunt de fapt din Norvegia! Pe site-ul sursă, imaginile costă între 50 și 169 de euro