Adevărul despre relația din Mirela și Hannelore de la Insula Iubirii. „Dacă ar veni asumată și mi-ar spune”

Mirela a povestit, la o emisiune TV, că după încheierea emisiunii filmate în Thailanda, relația de prietenie dintre ea și Hannelore a ajuns și ea la capăt. Blonda nu i-a fost deloc alături brunetei, deși că aceasta rămăîsese singură după show.

„Nu mai suntem prietene. La final s-a terminat legătura dintre noi. Pe insulă am încercat să fim amice, cu toate că dormeam şi în aceeaşi cameră, să ne facem un trai mai uşor că totuşi, era greu ca femei să facem faţă. După terminarea emisiunii, încet-încet, pe parcursul episoadelor, s-a încheiat relaţia dintre noi. Pe parcursul emisiunii am observat ce spunea despre mine la testimoniale şi după ne scriam pe WhatsApp, ne ceream explicaţii, dar nu am avut cu cine şi am hotărât să întrerup orice legătură cu ea. Nu-şi asuma ce s-a întâmplat acolo”, a declarat Mirela la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

„De la început am zis, nu sunt singura care a văzut chimia dintre ei. Se îndrăgostise de Andi, erau ca un cuplu pe Insulă. Nu sunt singura care a văzut asta şi nu avea rost să mint că erau camerele, microfoanele. N-aveam cum să zic că nu este aşa. Eram tot timpul împreună, dar am primit un mesaj de la ea care a pus capăt: „De ce pe tine te scoate ok şi pe noi nu?” şi atunci chiar am răbufnit şi am zis că e pentru că nu şi-a asumat şi a jucat fals. Lăsaţi măştile jos, fetelor! Nu-şi asumă şi m-a dezamăgit la final… Am fost singura concurentă care a venit în patru sezoane acasă singură şi cred că, în calitate de prietenă, aveam nevoie de încurajările ei, de prietenia ei, de amiciţia ei. Am fost împreună acolo. Ea ştia că am venit singură acasă şi nu am avut deloc sprijinul ei moral. Dacă ar veni asumată şi mi-ar spune că a greşit, n-aş putea să mai ţin ură”, a adăugat Mirela.

