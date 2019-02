Adevărul despre relația dintre Randi și Marius Moga. „Ne certam des”

Randi și Marius Moga au făcut parte din proiectul Morandi, cu ani în urmă. Despre începuturile lor și-a amintit Randi în cadrul emisiunii Click! tv.

„Îmi amintesc de primul concert care a fost la Brașov, aproape cu 15 ani în urmă, cu Morandi. Noi aveam o problemă cu punctualitatea, eu și Moga, și ajunsesem la concert și eram la pictat cu roșu sclipitor pe fața, asta fusese ideea lui Marius. Noi la momentul respectiv încă ne ascundeam de faptul că suntem români pentru că avea un aer străin.

Lumea nu a înțeles nimic la concert pentru că Moga vorbea printr-o mască pe față și nu se înțelegea nimic. El a ieșit de pe scenă, că lumea nu înțelegea nimic. După concert am vrut să renunțăm la muzică. Imediat după Brașov, am avut un concert la Brăila, unde a fost foarte bine. Și am revenit la vis. Lumea s-a distrat mult mai bine la Brăila”, a declarat Randi, potrivit click.ro.



„Trupa a evoluat până în 2012, unde lucram din ce în ce mai puțin la proiect, fiecare avea studio personal. A trebuit să ne reorientăm după ce a venit criza”, a adăugat el.

Randi, care în prezent pregătește un album alături de Marius Moga, a explicat și care este relația dintre ei.

„Albumul pe care o să-l lansez in vară va fi diferit. Cu un sunet diferit. Toate piesele vor fi pe aceeași linie pop. Eu și Moga am căzut de comun acord. Nu mai avem conflicte. Atunci când ești mai tănâr încerci să-ți impui punctul de vedere. Ne certam des. Ne înțelegem acum cumva din start. Am încercat să mă feresc de influențele muzicale românești. Nu ascult radio din România”, a afirmat Randi.

