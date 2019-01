„Nu știu să-mi aranjez părul, acum am fost la salon, acolo întotdeauna rezolv rapid. Știu două variante: unu – perie, drept, repede, nu arată minunat, dar nici foarte rău și a doua variantă – un moț în vârful capului, care arată gen «m-am trezit dimineața și mi l-am prins», ceea ce e și adevărat. Nu știu să fac mare lucru, din păcate, viața nebună pe care o am necesită 5-6 coafări pe săptămână și asta e destul de obositor”, a recunoscut Adina Buzatu.

Adina Buzatu a fost nevoit ă să se tundă de urgență

Adina Buzatu a trecut, la un moment dat, și printr-o experiență șocantă. Culmea este că a acceptat cu calm situația, deși a fost nevoită să renunțe la plete de urgență.

„Am avut părul ars de un hairstylist. Nu a fost vina lui, era un produs pe care l-a folosit, fără amoniac, dar care mie nu mi-a prins bine. Se dorea a fi un produs care îngrijea excepțional părul, mie mi l-a ars. Motiv pentru care m-am tuns scurt. Pac, pac, nu a durat mult decizia, chiar hairstylistul respectiv era un pic speriat de reacția mea de după. Dacă de la un păr lung să te trezești cu un păr până la urechi, poate să fie șocant. Eu consider că decât un păr lung și deteriorat, mai bine scurt și atât. Puteam să îl fac și periuță dacă era nevoie, numai să știu că am un păr sănătos. Nu pot să îl suport când este ars. Nu am plâns, asta mi-a spus și el, «mă așteptam să ai un șoc, să reacționezi mai târziu, să începi să plângi, să urli, să mă suni», nu, eu eram ok. Dacă ești bine în pielea ta, te simți bine și cu părul țepi, și cu părul lung, și cu părul blond, și cu părul roșu”, a mai spus stilista.

Video: Cosmin Nistor

