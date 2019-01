Andreea Bălan nu a ascuns niciodată faptul că nu este „as” în bucătărie. Artista a mărturisit că nu știe să gătească, dat fiind faptul că ea și-a petrecut toată adolescența pe scenă și a mâncat numai prin fast-food-uri sau pe unde a apucat.

„ Și dacă aș avea timp, nu-mi place să stau în bucătărie. Chestiile astea se învață când ești puștoaică, adolescentă. Eu fiind în concerte în formula Andre, nu m-a învățat nimeni să gătesc, am mâncat numai pe drumuri, fast-food și prostii, nu am această plăcere. Știu să fac lucruri ușoare”, declara aceasta pentru Libertatea.

Totuși, chiar dacă a petrecut ore întregi pe platourile de filmare, pentru a înregistra diverse emisiuni, artista a dat o mână de ajutor în pregătirea mesei de sărbători! Ei bine, aceasta a învățat să facă sarmale din porc și vită chiar de la soțul său, care știe să gătească foarte bine!

Înainte însă de a apuca să le înfășoare, George Burcea a pus-o să-și taie unghiile!! Pentru artistă nu a fost însă nicio problemă, ea fiind cea care-și face acasă singură unghiile, cu gel.

Andreea, care este însărcinată cu cel de-al doilea copil, a avut tot timpul numai cuvinte frumoase despre soțul său.

„Sunt nococoasă că soțul meu știe să gătescă. Există o compensare. Viața îți dă ce ai tu nevoie. El mă răsfață, îmi face tot ce am eu poftă. Fiecare om trebuie să treacă prin experiențe de viață, să treacă prin niște suferințe să-și dea seama de ce are nevoie. Eu mi-am dat seama trecând prin mai multe lucruri mai puțin plăcute că George este potrivit pentru mine să fac o familie. Trebuie să ai niște scopuri comune, nu să lucrezi împreună, ar interveni monotonia. Dacă nu ai nimic care să te lege, te desparți inevitabil peste câțiva ani. Eu am căutat pe cineva cu care să mă înțeleg și la acest capitol. Toate relațiile mele au fost cu artiști, nu am avut relație cu oameni normali”, mai spunea aceasta.