Andreea Esca și familia ei, vacanță de Crăciun în Egipt

Andreea Esca, soțul ei, copiii, dar și Mario Fresh au fugit de frigul din România și petrec sărbătorile de iarnă în Egipt, acolo unde și-au făcut fotografii pe care le-au publicat apoi pe rețelele de socializare.



„Bună dimineața! Moșule, ce bine ești. Iubesc soarele. Iarnă ca asta”, a scris Andreea Esca pe pagina sa în dreptul mai multor fotografii făcute în Egipt.

Andreea Esca este una dintre cele mai iubite apariții de pe micul ecran. Este căsătorită, are doi copii și o viață așa cum și-a dorit. Vedeta Pro tv a făcut dezvăluiri neașteptate în cadrul unui interviu pentru andreearaicu.ro. Ea a vorbit despre iubire și le-a dat sfaturi tinerilor.

„Greşeala este să crezi că o iubire este pe viaţă şi să nu fii pregătit în caz că… Doar că eu am priceput asta prin adolescenţă şi de atunci am trăit totul fără încrâncenare. M-am bucurat cu pasiune de fiecare dragoste, am cultivat prietenii pe viaţă şi m-am îmbogăţit cu fiecare iubire.', a mărturisit prezentatoarea.

