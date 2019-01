Înainte de marele debut al serialului „Vlad”, Andrei Aradits vine în platoul Ringier pentru a ne povesti cum a ajuns în rolul lui Ștefan Dragomir în serialul tip dramă care va fi difuzat în această primăvară la PRO TV. Chiar dacă interpretează un rol negativ, Aradits ne promite că ne vom îndrăgosti de personaj și că îl vom vedea dincolo de toate viciile pe care le are și dincolo de răutatea pe care o emană.

Invitat la Libertatea Live, Andrei Aradits a vorbit despre noul serial, „Vlad”, în care va ajuca la postul de televiziune Pro TV.

„M-au sunat și m-au întrebat. Mi se terminase contractul dincolo. Am venit, am dat castigul… Ar fi fost ideal să le pot face pe amândouă (n.r. ;i serialul de la Pro TV, și emisiunea Te cunosc de undeva, de la Antena 1), dar trusturile au politica lor. Vlad începe în primăvară. E un contract, nu ai voie și așa mai departe. Am plecat pentru că mi se pare foarte interesant proiectul…”, a declarat el.



„Improvizez, da și nu… Cred foarte mult în relațiile care se construiesc aici, noi între noi actorii, noi între noi departamentele. relația cu machiuzele, cu fetele de la catering… Sunt oameni care te înconjoară și care devin gașca ta pentru o vreme. E important să îți placă cei cu care lucrezi”, a adăugat el.

„Am 45 de ani. În curând mor. Păi… cât mai e?… Nu am fost pe platoul de ziua mea de naștere, pe 18 decembrie. De Sfântul Andrei le-m dus colegilor ciocolată de casă. Fac multă în momente speciale…

E ok 45 de ani. Teoria mea e alta. oamenii nu simt timpul cum îl simte un ceasornic, ci proporțional cu durata ta de viață. Cu cât avansezi, timpul se scurtează… Eu mă distrez la locul de muncă…”, a afirmat Andrei Aradits.

„Uitați-vă la serial că n-o să se mai facă sezonul doi dacă nu vă uitați și eu nu o să fiu fericit financiar. Dacă ne compari cu orice alt produs românesc, și am jucat în ceva seriale, acum avem travelling-uri, camere, filtre. Filmăm cu două camere versus 3… Lucrurile acestea se simt, arată altfel. personajele sunt alese mult mai european-nice. La modul ideal, personajul meu ar fi trebuit dat lui Robert Downey Jr. sau…”, a comentat actorul.

„Secvențele din Colentina le-am filmat în Crângași, nu în Colentina, lucru care mi se pare… Mințim poporul cu televizorul. E vorba de Colentina de acum 10-20 de ani…”, a adăugat el.

Andrei Aradits a oferit detalii și despre relația pe care o are cu fiul său.

„Nu prea mai cânt la chitară. Chitara mea din adolescență a îmbătrânit, însă mai zdrăngăn la ea… Acum o să am timp. Îmi propusesem să petrec mai mult timp cu fiul meu, Eric. Fac teme cu el… E în clasa a opta și dă Capacitatea.

Fiul meu are aceeași aversiune față de autoritate, ca și mine. Doar că autoritatea acum sunt eu… Cu oamenii pe care nu-i cunoaște pare simpatic. Din păcate rolul de prieten și rolul de tată se bat cap în cap. Aș prefera să fiu prietenul lui. Nu discutăm de viața lui, e treaba lui…”, a precizat actorul.

Actorul a fost supus și unor întrebări-fulger.

„Cu ce te-a blocat fiul tău?”, a fost întrebat Andrei Aradits.

„E o întrebare cu care m-a închis, nu pot să o reproduc. Era mai mic. Era o scenă mai… dintr-un film. Noi credeam că a adormit. M-a întrebat: „Dar ce îi face?”. M-a închis. Nu am știut ce să-i răspund”, a explicat el.

Foto principală: Mihai Stetcu / Te cunosc de undeva

