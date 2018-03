Big Band-ul Afro-Cuban All Stars deschide ediția a șasea a festivalul Jazz in the Park la Opera Maghiară din Cluj

Concert de excepție: fondatorul proiectului Buena Vista Social Club cântă în deschiderea festivalului Jazz in the Park împreună cu Big Band-ul său de suflet Afro-Cuban All Stars.

14 dintre cei mai buni muzicieni cubanezi ai tuturor timpurilor, membri ai grupului Juan de Marcos Afro-Cuban All Stars, concertează în premieră națională la Cluj.

Concertul lor, care îmbină muzica jazz cu stilul afro-cuban, va avea loc la Opera Maghiară în 21 iunie, în prima zi de festival, iar biletele s-au pus în vânzare astăzi.

Legenda muzicii cubaneze, Juan de Marcos, lider, director muzical și fondator al fenomenului Buena Vista Social Club, duce astfel mai departe, prin Afro-Cuba All Stars, energia extraordinară transmisă de stilul Buena Vista.

„Mereu am avut o fascinație pentru muzicienii cubanezi și pentru modul lor de interpretare. E fantasic ce bucurie au în a cânta, motiv pentru care muzica lor e plină de energie pozitivă, foarte lirică, foarte ușor de ascultat și de înțeles. Dacă muzica ar defini în totalitate un popor, Cuba cred că ar fi cea mai exotică țară de pe Pământ. Totul a început de la Buena Vista Social Club, care a fost un fenomen mondial, în principal datorită acestei bucurii. Iar acum vom avea Cluj Afro Cuban All Stars, un proiect care continuă fenomenul Buena Vista și care a făcut turul întregii lumi, dar nu a poposit la noi încă. Din punctul meu de vedere, acest concert este un must listen pentru toți pasionații de muzică”, spune directorul festivalului Jazz in the Park, Alin Vaida.

Afro-Cuba All Stars se remarcă prin ritmuri bolero, chachachá, salsa, son montuno, timba, guajira, danzón, rumba și abakua.

Au trecut mai bine de 20 de ani de când muzicianul și liderul Juan de Marcos Gonzales, considerat o legendă a muzicii cubaneze, a atins faima internațională cu fenomenul muzical global reprezentat de Buena Vista Social Club. De atunci și până azi, el și trupa Afro Cuban All Stars au popularizat în toată lumea muzica cubaneză.

„Ceea ce încerc să creez este o punte de legătură între muzica tradițională cubaneză și stilurile actuale. Combin ambele abordări astfel încât oamenii să descopere că muzica noastră, cubaneză, nu s-a oprit în timp, ci s-a dezvoltat”, afirmă liderul trupei, Juan de Marcos Gonzales.

The Guardian scrie despre big band că vine cu o explozie de căldură copleșitoare, pur și simplu magică, în timp ce The Telegraph notează că ansamblul marchează revenirea glorioasă la epoca de aur a muzicii cubaneze.

Bilete și abonamente la Jazz in the Park 2018

Concertul Juan de Marcos Afro-Cuban All Stars de la Jazz in the Park va avea loc în 21 iunie, în prima zi de festival, la Opera Maghiară, de la ora 20:00 și marchează gala de deschidere.

Biletele sunt disponibile în rețelele Bilete.ro și Eventim cu 70, 110 și 140 de lei. Pentru seria de concerte cu bilete obligatorii sunt disponibile și abonamente, iar detaliile despre evenimente urmează să fie comunicate în curând.

Concertul Afro Cuban este primul anunțat dintr-o serie de șapte concerte pe bilete ce vor avea loc în acest an la Jazz in the Park. Următoarele șase concerte vor avea loc în curtea Muzeului de Artă și vor fi anunțate în scurt timp. Anul trecut, la gala de deschidere a festivalului a concertat Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, într-un concert sold out.

În 2018 festivalul va dura 11 zile, în perioada 21 iunie-1 iulie și va cuprinde 7 concerte pe bază de bilete sau abonamente organizate la Muzeul de Artă și Opera Maghiară și concerte cu intrare liberă și bilet neobligatoriu pe malul Someșului, în Parcul Central și în stradă.