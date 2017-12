Maritza, Richard Clayderman, Lara Fabian ori Hurts, sunt câțiva din artiștii confirmați pe care spectatorii noștri îi pot vedea în concertele anului 2018 în România. Libertatea vă prezintă agenda celor mai importante concerte anunțate pentru anul care vine.

Concertul extraordinar de Anul Nou -8 ianuarie, Teatrul Național

Supranumit ”magicianul viorii”, celebrul violonist elvețian Manrico Padovani va interpreta la vioara sa Stradivarius-Vuillaume „Messiah” celebrul Concert nr. 1, în Re Major, de Niccolo Paganini, alături de cunoscuta Orchestră Symphactory.În partea a doua a concertului, publicul va călători în spațiul muzical spaniol prin seducătoarele Suite 1 și 2 din opera Carmen, de Georges Bizet.

Lacul Lebedelor-Balet pe gheață– 14 ianuarie, Opera Națională din Cluj-Napoca

Membrii ”Ansamblului de Stat al Baletului pe Gheață din Sankt Petersburg” vor prezenta două reprezentaţii ale spectacolului „Lacul Lebedelor” la Opera Naţională Română din Cluj-Napoca pe 14 ianuarie 2018. Prima reprezentaţie va fi la ora 16:00, iar cea de-a doua la ora 19:00.

Lacul Lebedelor-Balet pe gheață-15 ianuarie, Sala Palatului, București

Kreator, Decapitated, Dagoba-25 ianuarie, Arenele Romane

Legendele metalului, Kreator se întoarce la București și vine cu un nou album, Gods of Violence, care a fost primit foarte bine atât de fani, cât și de presa de specialitate. Cu nu mai puțin de 35 de ani de activitate, timp în care și-au câștigat un loc bine meritat pe piața muzicală, Kreator va urca pe scena Arenelor Romane unde va interpreta piese atât de pe cel de al 14-lea material discografic, cât și de pe albumele intrate deja în istoria thrash metal-ului.

Alexandra Ușurelu, 29 ianuarie, Teatrul Național București

Holograf-”Best Ballads”, 14 februarie, Sala Palatului

Maritza– 17 februarie, Sala Palatului

Mariza revine în 2018 pe scena Sălii Palatului pentru un nou concert fado, ce va avea loc pe 17 februarie Momentan, Mariza concertează cu turneul Mundo, cel de care s-au bucurat peste 3000 de români în luna noiembrie 2016, multe spectacole fiind sold out precum în Abu Dhabi, Luxemburg, Bremen și Hamburg.

Andra –”Aievea”-23 februarie, Sala Palatului

Caro Emerald -28 februarie, Sala Palatului

Kraftwerk -1 martie, Arenele Romane

Richard Clayderman -7 martie, Cluj-Napoca (Teatrul Național)/ 8 martie, Sala Palatului, București

Unul dintre cei mai cunoscuți pianiști și compozitori contemporani, Richard Clayderman sărbătorește alături de români 40 de ani de carieră. În ultimii ani, prolificul artist francez a fost extrem de bine primit în țara noastră drept pentru care susținătorii săi din România au privilegiul de a-l vedea la începutul turneului său aniversar în două concerte de exepție. Pe 7 martie artistul va concerta la Teatrul național din Cluj-Napoca, toate biletele la concert fiind deja vândute, și pe 8 martie la București, Sala Palatului.

Therion -11 martie, Arenele Romane

Lara Fabian -29 martie, Sala Palatului (București), 31 martie, Sala Polivalentă (Cluj-Napoca)

Lord of The Dance-13 aprilie, Sala Palatului, București

Foreigner -7 mai, Sala Palatului, București

Rag’n’Bone Man -8 mai, Sala Palatului

Rag’n’Bone Man, autorul hitului „Human”, va susține pe 8 mai 2018 primul concert în România. Evenimentul va avea loc la Sala Palatului din București, ca parte componentă a Grande Reserve Tour.

Old Blacks Rock & More Festival -25 mai, Arenele Romane

Afterhills Music & After Festival 2018– 31 mai, Iași

Hurts, Paul van Dyk, The Crystal Method, Vini Vici, Sunnery James, Ryan Marciano, Ancient Core, Black Water, Bogdan Vix, FiRMA, Fried Friend, George Andreas, Kaleidonescu, Kapnobataii Kogaionului, Kodeera, Les Elephants Bizarres, Logical Elements, Omul Spîn, Proton, Subcarpați, Șuie Paparude, The Motans, Zdob și Zdub.

David Garrett -8 iunie, Sala Palatului

Jazz in Park -21 iunie, Parcul Central Cluj

Judas Priest -22 iulie, Romexpo, București

Stone Sour -26 iunie, Arenele Romane

Dakini Festival- 27iunie-1 iulie, Plaja Tuzla, Constanța

Shine Festival -30 iunie-1iulie, Arenele Romane

Electric Castle Fest-18-22 iulie, Castelul Banffy, Cluj

Damian Marley, London Grammar, Netsky, Valentino Khan, Quantic, JP Cooper, Wolf Alice, The Horrors, San Holo, Nastia, Fakear, High Contrast, Makoto, Krakota, London Elekricity, Northlane, Cancer Bats, Dubioza Kolektiv, Kris Kros Amsterdam.

Art Mania Festival 2018 -27-28 iulie, Piața Mare, Sibiu

Untold Festival 2018 -2-5 august, Cluj Arena

UNTOLD a fost desemnat ”Best Major Festival la European Festival Awards 2015” O altă recunoaștere a venit din partea celui mai de seamă reprezentant național al industriei de marketing și comunicare, International Advertising Association Romania (IAA) care a oferit festivalului titlul de Brandul Anului 2015.

Rockstadt Extreme Fest -2-5 august, Cetatea Râșnov, Brașov

Summer Well 2018 (Cigarettes After Sex și The Kooks)-11-12 august, Domeniul Știrbey, Buftea

Awake Festival 2018, 17-19 august, Domeniul Teleki, Gornești

Mary PopKids, Subcarpați, Golan, Jurjak, Les Elephants Bizarres, Modestep, Irie Maffia, Axel Thesleff,Alternosfera, Kiscsillag, Șuie Paparude, Gojira & Planet H, DJ Sauce, sZempöl Offchestra, T-Boys: Goranga & Missile și DJ Shiver. Dirtyphonics, Aeroplane, Mazde, Coma, The Kryptonite Sparks, Greetings Sugar, Satellites, Arme, Andreea Veder, NoruNegru.

