Brigitte Sfăt l-a prins iar pe Ilie Năstase cu amanta. “Lucrează la o televiziune”

Scandalurile dinte Brigitte Sfăt și Ilie Năstase par să nu se mai sfârșească. Bruneta a povestit că l-a prins din nou pe partenerul ei de viață cu amanta.

Brigitte Sfăt și fostul mare campion la tenis Ilie Năstase au un mariaj presărat cu tot felul de scandaluri. În februarie anul acesta, Brigitte Sfăt a depus actele de divorț, însă nu s-a putut separa de cel care îi este partener de viață.

Bruneta este acum foc și par și a povestit, la o emisiune de noapte de la Antena 1, că l-a prins pe Ilie Năstase înșelând-o din nou.

„Eu am băgat divorțul pe 7 februarie. Nu mai stau din martie la adresa de pe buletin, unde este casa lui Ilie. Dar pentru că buletinul meu este pe casa lui, am primit lucruri de la tribunal pe adresa asta… Am avut ceva probleme în februarie și m-am enervat foarte mult și am băgat divorțul. Scandalul de astăzi a fost că era la restaurant cu o domnișoară de 24 de ani și l-am prins. I-am pus detectivi de mai mult timp…

Nu înțeleg de ce nu-mi dă divorțul. Nu sunt nici în cal, nici în căruță. Eu sunt o femeie înșelată. Eu am aflat despre una dintre amantele lui acum o săptămână. Ea lucrează la o televiziune, este novice, e din Timișoara. Fata respectivă iese cu el.

El îi luase o pereche de pantaloni de la mine din magazin. Am văzut pozele cu fata care îi arăta cât de bine îi stăteau pantalonii. Am văzut că o aveam în memoria telefonului. Astăzi, se afla la acest restaurant. Nu este prima oară când am pus detectivi. Eu cu el mă împăcasem acum 3 zile. Pe parcursul acestei relații, eu am întreținut relații sexuale cu el, în calitate de soție”, a spus Brigitte Năstase în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, de la Antena 1.

“Aia nescalpată de mine nu scapă. Îmi asumă tot ce spun. Doar vreau să văd cum arată cheală”, mai mai spus Brigitte Sfăt, care și ea a recunoscut că l-a înșelat în trecut pe Ilie Năstase.

„Nu sunt la vârsta la care să poți să-mi îneci sufletul, să îl speli și să-l îneci. Vreau să fiu iubită și să iubesc. Îmi spune bazaconii cu lacrimi în ochi și eu să-l cred? A trebuit să trec peste multe. Eu am început o relație pentru că nu l-am iertat. S-a întâmplat în perioada în care credeam că am cancer, nu l-am iertat pentru că m-a lăsat singură. A plecat de la mine acasă și s-a dus să se întâlnească. Dacă nu reprezintă nimic pentru tine, de ce pleci de la mine și te duci la ea? Pe mine mă interesează să fiu fericită, să iubesc și să fiu iubită”, a mai declarat Brigitte Năstase.

“Mi s-a întâmplat deja (n.r. să aducă Ilie Năstase boli venerice acasă)”, a mai afimat vedeta.