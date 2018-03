Brigitte Sfăt, noi detalii despre divorțul de Ilie Năstase. Cine s-a băgat între ei

Brigitte Sfăt a făcut noi declarații despre divorțul de marele campion la tenis Ilie Năstase. Bruneta a fost foarte explicită.

Brigitte Sfăt a decis să pună capăt mariajului cu Ilie Năstase și în luna februarie a acestui an a depus actele de divorț. Brigitte Sfăt și fostul jucător de tenis Ilie Năstase au avut un mariaj cu suișuri și coborâșuri, presărat de acuzații de infidelitate.

Bruneta a fost invitată la o emisiune de la postul de televiziune Pro TV, unde a făcut noi declarații despre divorțul de Ilie Năstase.

„Niciodată nu o să regret nimic din ce a fost. Din căsnicia cu Ilie nu regret nimic, niciodată. Fiecare experiență a noastră face parte din maturizarea noastră.

Ilie este pentru mine bărbatul vieții mele. Ilie l-a înlocuit pe soțul meu, care a murit din cauza unui infarct.

L-am iubit cu adevărat. Pentru mine Ilie a fost Făt-Frumos pe calul alb. A venit și pur și simplu m-a salvat din situația în care eram.

Vorbim despre o relație de 8 ani de zile, până la urmă. Am vrut să-i atrag atenția lui Ilie că nu poate fi influențat de cei din jurul lui. A fost influențat inclusiv de fostul meu soț.

El nu mă amenința niciodată cu divorțul. Le-a lăsat pe partenerele lui de viață să aleagă divorțul.

Am trecut peste faptul că eram înșelată. Am trecut peste și am mers mai departe. Și eu am făcut greșeli.

Eu am fost singură când m-am operat la Viena. Am fost 8 zile la pat. Nu pot să-l compar, totuși, pe Ilie cu alți bărbați și nu mă refer la reperul financiar sau la statutul social.

Vreau să duc o viață normală și pentru asta muncesc. Am acceptat prea multe și am acceptat poate pentru că Ilie are copil din altă relație.

Când faci compromisuri din dragoste îți pui un stigmat în frunte. Am acceptat să fiu călcată în picioare de toți cei care l-au influențat pe Ilie. El nu m-a respectat pentru adevărata mea valoare.

Atitudinea față de mine acum este una pozitivă. Nu trece de chestiile cu reproșurile. E foarte greu să ți se reproșeze zi de zi ceva ce ai făcut.

A trecut deja și fapta există. Mă mănâncă asta în interior. Fostul meu soț i-a zis lui Ilie că eram la un eveniment cu cine știe cine, cu vreun alt bărbat.

Mama era bolnavă, nu respira bine, era la aparate. Mama avea și are încă probleme cu inima. A venit Ilie la noi la masă și s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

De asta am vrut să pun capăt acestei situații”, a declarat Brigitte Sfăt în emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV.