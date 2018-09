Tânăra din Slatina a avut o ascensiune rapidă în topurile muzicale autohtone. O ascensiune meritată, pentru că nu s-a abătut niciodată de la drumul ales.

„Am muncit toată viața pentru asta și mi-am dorit foarte mult. Dacă te gândești la un lucru foarte mult, la un moment dat se întâmplă. Nu am luat-o ca pe un sacrificiu. Tot ce am făcut, am făcut că mi-a plăcut și-mi doream din suflet. Chiar dacă nu ieșeam cu copiii afară și nu mâncam înghețată, dar mergeam la canto sau făceam alte chestii care mă bucurau mai mult, chiar îmi plăcea”, a povestit Jo pentru Libertatea.