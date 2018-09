Care este relația lui Teo Trandafir cu colegul ei de emisiune, Bursucu. Ce răspuns a dat când a fost întrebat dacă s-au certat vreodată

În emisiune, cei doi mai au momente când discută în contradictoriu, însă în realitate relația lor este una cât se poate de bună. Bursucu, colegul lui teo Trandafir, a mărturisit, pentru dcnews.ro, că nu s-a certat niciodată cu vedeta.

„Niciodată, nici măcar așa de la ceva mic. Noi întotdeauna am discutat despre cum am putea schimba să fie mai bine, dar niciodată nu ne-am certat”, a spus Bursucu.

„La începutul relației noastre profesionale spuneam: E inteligentă, e spontană, e creativă', dar am ajuns să ne cunoaștem atât de bine încât lucrurile astea mi se par atât de… firești. Pentru mine, din punct de vedere profesional, e un tot, omul de la care am ce învăța, omul cu care pot să vorbesc bune, rele, îmi spune tot, îi spun tot, ne știm viețile unul altuia, deja am trecut peste etapa aia de început”, a mai spus el.

Întrebat ce a învățat de la Teo Trandafir din punct de vedere profesional, Bursucu a răspuns:

„Că dacă există doi prezentatori într-o emisiune și dacă cei doi nu se iubesc din punct de vedere profesional, lucrurile nu o să meargă niciodată”.

