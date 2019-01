Dan Bittman, care se calificase în semifinale cu piesa „Pierd”, s-a retras din concurs, neputând lua parte la semifinală.

Mihai Trăistariu vrea să-și depășească reușita din 2006, când s-a clasat pe locul 4 la Eurovision cu piesa „Tornero”. Anul acesta, el participă cu o melodie cu influenţe latino-orientale, intitulată „Baya” și compusă în colaborare cu Michael James Down şi Will Taylor.

Letiţia Moisescu revine la Eurovision la 8 ani de la prima sa participare. Artista a intrat în finala naţională a Eurovision 2011 cu piesa „Dreaming of You”, compusă de Play&Win (Sebastian Barac, Marcel Botezan şi Radu Bolfea). Anul acesta, hunedoreanca s-a calificat în Selecția Națională alături de Sensibil Balkan cu piesa „D A I N A”, compusă de Mihai Ogăşanu și Marian Enache.

Laura Bretan este un nume special pe lista celor din Selecţia Naţională, tânăra făcând senzaţie la show-ul „America’s Got Talent”, când a fost răsplătită cu un Golden Buzzer. La 16 ani, ea are deja o carieră de succes în State şi își doreşte să fie la fel de iubită și în România.

Trooper participă la Selecţia Națională pentru Eurovision 2019 cu piesa „Destin”, care face parte din colecţia „Ștefan cel Mare – Poemele Moldovei„. Opera rock lansată în septembrie 2018 este cea de-a doua parte a unei trilogii care are ca subiect istoria României.

O figură marcantă pe plan local, solistul Alin Dincă va aduce spiritul metal pe scenă, combinat cu elemente folk şi versuri ale poeziilor medievale din Ţara Moldovei.

Xonia a cunoscut succesul în industria muzicală românească cu hitul „My Beautiful One”. Single-uri precum „Hold On”, „Remember sau „Ping Pong” au fost fredonate de mii de fani, iar anul 2014 i-a adus prima colaborare internațională, lansând alături de artistul columbian J. Balvin piesa „I Want Cha”.

Johnny Bădulescu, pe numele real Ion Moise Bădulescu, a participat la Eurovision și anul trecut, cu piesa „Devoted”. Tânărul artist este originar din Mioveni și a participat în ultimii ani la mai multe emisiuni de talente, precum The Four și X Factor.Anul acesta, s-a calificat la Selecția Națională Eurovision cu piesa „Give Up Now”, compusă de Rob Price.

Trupa pop rock din București Echoes a fost înființată în toamna anului 2017. Grupul îi are în componență pe Liviu Elekes (clape), Claudiu Dănăilă (voce), George Triff (chitară) și Cătălin Fotin (bas).Echoes a participat la Eurovision și anul trecut, cu piesa „Mirror”, anul acesta trecând de preselecții cu melodia „High Heels On”. Cântecul este compus de Liviu Elekes și Claudiu Dănăilă.

2 Gents este un proiect muzical fondat de doi artiști români cunoscuți: Ciprian Rogojan (membru fondator al trupei SISTEM) și Doru Todoruț (membru fondator al trupei DEEPCENTRAL). Acest proiect își propune să aducă pe scenă și alți invitați, soliști sau instrumentiști.

Ielele„, piesa cu care 2 Gents participă anul acesta la Eurovision, este primul single al grupului. Melodia a fost compusă de Alexandru Ioan Antonescu, Cătălin Tamazlicaru, Ciprian Rogojan și Doru Todoruţ.

Alexandra Șipoș (Xandra) deține în palmares trofeul festivalului Mamaia, ediția din 2012. Tânăra artistă a ajuns în finala Selecției Naționale pentru Eurovision trei ani la rând, în 2016, 2017 și 2018.

Trupa electro pop rock TMW din București și-a început activitatea în 2016. Formația încorporează în muzica ei o paletă largă de influențe, de la pop rock la blues, jazz, soul, indie, nu disco și raggae.

Ester Peony, pe numele real Alexandra Creţu, și-a lansat EP-ul de debut în mai 2018. Materialul se numește „Dig it” și include 4 melodii.

Olivier Kaye a participat anul acesta la Cerbul de Aur, câștigând Premiul I. Belgianul a ajuns la festivalul de la Brașov la îndemnul tatălui său, care l-a cunoscut pe Jacques Hustin, cântărețul care a luat trofeul în 1968.

Ommieh x Anakrisez s-au calificat în semifinalele Eurovision România 2019 cu prima lor piesă. Intitulată „Rock This Way”, melodia a fost compusă de Eduard Cîrcotă, pe versurile lui Alexandru Bugan.

Teodora Dinu a participat la peste 60 de concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale, unde a câştigat premii de fiecare dată. Artista a mai participat la Eurovision și în 2016, ca backing vocals pentru Ovidiu Anton, care a câştigat Selecţia Naţională, dar și ca artist solo în 2018, cu piesa „Fly”, potrivit infomusic.ro.

The Four înaintează spre semifinalele Selecției Naționale în componența: Toni, Federica, Alexia și Bogdan. Grupul s-a calificat la Eurovision România 2019 cu piesa „Song of My Heart”, compusă de Theea Miculescu și Cătălin Dascălu.

Georgy, pe numele real Saizescu Georgiana, este actriță, putând fi urmărită în pelicule precum „Iubire elenă” (2012) și „Scurtcircuit” (2017).

Berniceya, pe numele real Bernice Chitiul, are un portofoliu impresionant. Mezzosoprana din Bistrița a studiat la The Purcell School, City University și Guildhall School of Music & Drama din Londra, în prezent urmând cursul de MA Opera la Royal Welsh College of Music and Drama. Tânăra artistă a interpretat arii muzicale şi piese de Gabriel Fauré, Hector Berlioz, Frank Bridge, Giovanni Battista și Richard Wagner.

Trupa pop rock Steam pune Buzăul pe harta Selecției Naționale Eurovision. Formația s-a calificat în semifinalele Eurovision România 2019 cu piesa „The Way It Goes”. Melodia este compusă de membrii grupului, Sorin Cotorceanu și Mihai Iulian Rapeanu.

În 2014, Mirela Vaida Boureanu a fost preferata publicului cu piesa „One More Time”, dar a pierdut în fața Paulei Seling și a lui Ovi, care au reprezentat România la Eurovision.

Vocalistă a Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” și prezentatoare TV, VAIDA revine în atenția fanilor Eurovision cu piesa „Underground”, compusă de Hanif Sabzevari, Michael James Down, Will Taylor și Tonje Gjevjon.

Claudiu Mirea este câştigătorul concursului Megastar (ediţia din 2009), atunci făcând parte din trupa Buzz. În 2011 a participat la Vocea României, în echipa lui Horia Brenciu, de atunci lansând single-uri precum „Te iubesc de nu mai pot” și „It Burns Me Up”.

Nicola participă cu piesa „Weight of the World”, artista fiind familiară cu acest concurs. Ea speră să repete succesul din 2003, când a reprezentat România la Eurovision-ul de la Riga. Atunci piesa „Don’t Break My Heart” a fost apreciată, terminând concursul pe locul al 10-lea.

Dya (Ioana Diana Prepeliță) cântă pe scenă de la vârsta de 5 ani, iar în 2006 a reprezentat România la Eurovision Junior, ocupând locul al 6-lea alături de proiectul New Star Music.

Aldo Blaga a scris propria sa piesă pentru Eurovision, împreună cu Olivier Basil şi Nicoleta Roman. Creaţia sa, „Your Journey”, aminteşte de o coloană sonoră de film clasic, cu un eroism imprimat de vocea în crescendo a artistului.

Citește și

Iulia Albu le-a studiat și a dat verdictul. Carmen Dan, „coafată după un catalog Igiena 1980”, Viorica Dăncilă, „ținută impecabilă”!