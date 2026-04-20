Simion cere alegeri anticipate și amenință Guvernul cu moțiune de cenzură

„Este o naivitate să crezi că aceiași oameni care au creat criza ne vor scoate din ea. (…) E nevoie de o schimbare. Nu suntem pe post de Baba Vanga, de analiști politici ca să comentăm diferite faze care demonstrează imaturitatea din coaliție. Poziția AUR: ne dorim alegeri anticipate”, a declarat Simion.

George Simion a subliniat că AUR va sprijini orice moțiune de cenzură inițiată pentru demiterea actualului Guvern, iar partidul intenționează să depună și o moțiune proprie. Totuși, el și-a exprimat scepticismul față de determinarea PSD de a acționa.

„Nu am primit o astfel de solicitare să semnăm o altă moțiune. Dacă în al 12-lea ceas PSD își revine, dă dovadă de maturitate, dar nu sunt convins de bunele lor intenții”, a precizat liderul AUR.

Simion reacționează dur după declarațiile lui Nicușor Dan

Simion l-a criticat vehement pe Nicușor Dan, care a declarat recent că nu va susține un guvern din care AUR să facă parte. Liderul AUR a catalogat afirmațiile drept „nedemne”.

„Noi alegem să rămânem alături de poporul român. Criticăm în modul cel mai dur exprimările pe care Nicușor Dan le-a avut în ultima săptămână față de AUR. Nu e o poziție demnă de președinte” , a spus Simion.

Propuneri pentru funcția de premier

Întrebat despre o eventuală susținere a unui guvern minoritar, liderul AUR a spus că partidul său va sprijini o asemenea formulă doar dacă premierul va fi propus de AUR. Totuși, Simion nu a dezvăluit un nume, evitând să discute „despre ipoteze” .

În ceea ce privește o posibilă nominalizare a lui Călin Georgescu pentru funcția de premier, Simion a fost rezervat: „A fost ales de români să fie președinte, după care a urmat anularea alegerilor. Noi ne dorim revenirea la democrație. V-am spus că nu discutăm despre ipoteze. Pe parcursul săptămânii vom anunța dacă e vorba despre o posibilă implicare a lui Călin Georgescu.”

PSD decide soarta lui Ilie Bolojan: referendum intern cu mii de membri

În paralel, PSD organizează un referendum intern pentru a decide dacă va continua să-l sprijine pe Ilie Bolojan sau dacă îi va retrage sprijinul politic. Aproximativ 5.000 de membri social-democrați sunt așteptați să voteze în această decizie crucială.

Potrivit președintelui PSD, Sorin Grindeanu, o mare parte dintre membri sunt nemulțumiți, ceea ce ar putea influența retragerea sprijinului politic acordat lui Bolojan.

Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat duminică, 19 aprilie, la B1TV, cu o zi înainte ca PSD să decidă prin vot dacă îi retrage sprijinul politic, că el nu va demisiona și că, „dacă nu mai există o stabilitate parlamentară, trebuie să discuți cu grupurile parlamentare”, fără să excludă varianta unor negocieri cu partidul lui George Simion.

