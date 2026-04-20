Nu de puține ori, vedetele nu se privesc cu ochi buni unele pe altele. Unele ajung chiar să își arunce replici acide în public, transformând tensiunile personale în adevărate momente de televiziune. Așa s-a întâmplat și în cazul a două dintre cele mai cunoscute figuri din showbizul românesc, Mihaela Rădulescu și Teo Trandafir, între care, în trecut, au existat schimburi de replici greu de uitat.

Relația tensionată dintre cele două vedete a devenit vizibilă în cadrul unei emisiuni televizate, unde Teo Trandafir a fost invitată de Mihaela Rădulescu. Deși aparent totul părea relaxat, finalul emisiunii a schimbat complet tonul.

În direct, Mihaela Rădulescu i-a luat invitatei geanta și a răsturnat-o în fața publicului, gest care făcea parte din formatul emisiunii, dar care nu a fost lipsit de încărcătură.

Teo avea însă experiență și anticipase momentul: „La sfârșitul unei emisiuni, în direct, îmi ia geanta și o întoarce cu fundul în sus. Știam că așa e formatul emisiunii. Previzusem oarecum, scosesem ce putea să compromită… mai ales o dată pe lună, ce poate să aibă o fată în geantă? O «ganteră»!”

Vedeta a povestit că a scos din timp obiectele incomode, iar situația părea sub control. După momentul cu geanta, Mihaela Rădulescu a făcut o remarcă ce avea să declanșeze tensiunea: „Priviți, stimați telespectatori, ea e deșteaptă și eu sunt frumoasă!”

Afirmația, deși spusă într-o notă aparent glumeață, a fost percepută ca o înțepătură directă. La acel moment, Teo Trandafir nu avea imaginea de acum și se confrunta cu probleme de greutate, ceea ce a făcut ca replica să fie și mai sensibilă.

Reacția nu a întârziat. Teo Trandafir a mărturisit ulterior că răspunsul i-a venit spontan: „A ieșit din mine.” Replica ei a fost scurtă, dar extrem de tăioasă: „Da, fetiță, dar ție îți trece!”

Cuvintele au avut efect imediat. Mihaela Rădulescu a rămas fără replică, iar momentul a devenit unul dintre cele mai comentate schimburi de replici din televiziunea românească.

