Câștigătorii premiilor Pulitzer 2018. Articolele The New York Times şi The New Yorker despre scandalul abuzurilor sexuale asupra femeilor de la Hollywood şi din alte industrii din lume de la care a pornit mișcarea #MeToo au luat marele premiu, scrie Quartz.

The New York Times şi The New Yorker au obținut premiul Pulitzer la categoria ”Servicii Publice” (“Public Service”) pentru articolele legate de abuzurile sexuale ale producătorului de la Hollywood Harvey Weinstein.

La categoria ”Jurnalism internaţional” premiul a fost câștigat de Reuters pentru dezvăluirile despre legăturile dintre preşedintele Filipine Rodrigo Duterte şi patrulele de poliţie însărcinate cu asasinate.

Tot Reuters a obținut și Pulitzerul pentru fotojurnalism.

Publicaţiile The Times şi the Washington Post împart premiul pentru ”Jurnalism naţional” (”National Reporting”) pentru articolele referitoare la investigarea implicării Rusiei în alegerile prezidenţiale din Statele Unite din 2016.

Premiile Pulitzer, cele mai prestigioase distincţii din jurnalismul american, se acordă începând cu anul 1917.