Fostul portar Rică Răducanu a strâns-o atât de tare în brațe pe Corina Chiriac, încât aceasta a ajuns la spital. Dezvăluirea a fost făcută chiar de Rică Răducanu, la o emisiune de televiziune, potrivit spynews.ro.

„Jucam meciuri de fotbal pe stadion, artiștii cu o echipă de fotbal. Și arbitrii de centru erau Stela Popescu și frumoasa asta a lui Bibanu’, și Corina Chiriac.

Ea a crezut că o iau în brațe și am strâns-o și i-am rupt coastele, am dus-o la spital, ce am pățit și cât m-a înjurat”, a povestit Rică Răducanu.

