Moneda națională este în creștere joi, în raport cu euro, care a fost cotat la 5,2052 de lei, însemnând o apreciere de 0,0044 de lei comparativ cu ziua precedentă.

De asemenea, leul se apreciază azi și în raport cu dolarul american, calculat de BNR la 4,4455 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 0,0024 de lei față de miercuri.

Și gramul de aur s-a scumpit joi, fiind cotat la 671,7496 de lei, de la 671,7109 lei anterior.

Aceasta este a șasea zi în care BNR anunță o apreciere a monedei naționale în fața monedei euro, iar aceasta este de 0,01%.

Leul s-a depreciat mai multe zile la rând, după criza politică din România. Miercuri, 6 mai, moneda națională a scăzut în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2688 de lei, înregistrând un nou maxim istoric.

Pe 28 aprilie 2026 însă, euro era cotat de BNR la 5,10 lei.

Astfel, dacă pe 6 mai, euro era cotat la 5,2688 de lei, azi, pe 14 mai, a coborât la 5,2052, ceea ce înseamnă o diferență de 0,0636 de lei.

Cum a fluctuat leul după criza politică

14 mai: 5,2052 lei/euro

13 mai: 5,2056 lei/euro

12 mai: 5,2103 lei/euro

11 mai: 5,2222 lei/euro

8 mai: 5,2364 lei/euro

7 mai: 5,2661 lei/euro

6 mai: 5,2688 lei/euro

5 mai: 5,2180 lei/euro

4 mai: 5,1998 lei/euro

30 aprilie: 5,1417 lei/euro

29 aprilie: 5,1004 lei/euro.

Deprecierea accelerată a leului aduce cu ea scumpiri în lanț, deoarece vor crește prețurile la importurile din Uniunea Europeană, de unde România importă două treimi din alimente și autoturisme.

Miercuri, INS a anunțat că inflația anuală din România a atins 10,7% în aprilie 2026 comparativ cu perioada similară a anului trecut, acesta fiind cel mai înalt nivel din ultimele luni.

Creșterea este alimentată de scumpirile semnificative la energie, carburanți și servicii, care continuă să apese pe bugetele românilor și pe puterea lor de cumpărare.