Ce mănâncă Antonia și de la ce se abține? Frumoasa jurată a show-ului de talente muzicale de la Antena 1 “The Four - Cei 4”, care se apropie de final - câștigătorul se va decide într-o gală live, pe 9 iunie -, a făcut o obsesie pentru alimentația sănătoasă! E foarte strictă și când vine vorba de mâncarea pe care o consumă iubitul ei, Alex Velea, sau copiii lor, Dominic și Akim. Recunoaște însă că are o slăbiciune: dulciurile. Iată ce confesiuni culinare ne-a făcut vedeta.