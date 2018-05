Ce reacție are soțul Monicăi Tatoiu când aceasta apare la TV. “Stinge televizorul că îi e frică să nu spun prostii”

Monica Tatoiu a explicat cum reacționează soțul ei atunci când ea apare la emisiuni de televiziune.



Monica Tatoiu are o relație de peste 35 de ani cu Victor Tatoiu. Monica Tatoiu și partenerul ei de viață au împreună un băiat. Soțul vedetei nu apare niciodată la TV.

Prezentă în platoul emisiunii pe care Mihai Morar o moderează la postul de televiziune Antena Stars, Monica Tatoiu a dezvăluit ce reacție are partenerul ei de viață atunci când ea apare la TV.

“Tatoiu are 64 de ani, eu am 62… ce romantism?! Când eu sunt la TV, el stinge televizorul că îi este frică să nu spun prostii. Soţul meu este foarte deştept, dar are o părere proastă despre femei. Nu mă deranjează, îmi zice: “eşti o proastă”. Şi eu mă duc să citesc”, a declarat Monica Tatoiu.

Femeia de afaceri a comentat și despre o știre falsă apărută recent, în care se spunea că a murit.

“Am primit peste douăzeci de telefoane, nu ştiu de unde a pornit. E pe Facebook, eu am văzut trei conturi fake… M-au sunat prietenii plângând, dorind să vorbească cu mine. Lumea a înnebunit”, a explicat Monica Tatoiu.