Libertatea: Bella, ce ai învățat din experiența trăită anul trecut la Eurovision și la ce schimbări ai recurs în acest an? Ce te-a determinat să-ți încerci din nou norocul?

Bella Santiago: Am învățat că munca este cel mai important lucru. Eurovision înseamnă un show complet, contează atât vocea, cât și ceea ce exprimi pe scenă. Anul acesta am pregătit o piesă care îmi este foarte dragă, „Army of Love”, o melodie ritmată și cu o coregrafie inedită.

Cine te va susține din public la semifinala de la Iași?

Cu siguranță vor fi și prietenii în public.

Care crezi că sunt atuurile tale față de ceilalți concurenți?

Cred că toți concurenții sunt foarte talentați și va fi o cursă foarte grea. Pentru mine este un vis care a devenit realitate. Sunt foarte optimistă și sper că mesajul piesei mele va ajunge la public.

Fetița ta a ajuns în România sau te va susține din Filipine?

Fetița mea va ajunge în România în aprilie. Sunt foarte emoționată și nerăbdătoare să o văd și să o am lângă mine.

Ce sfaturi ți-a dat Delia?

Delia m-a încurajat și mi-a urat mult succes. Mi-a spus că-i place mult piesa.

Încă n-a cheltuit cei 100.000 de euro câștigați la „X Factor”

Cum ți s-a schimbat viața după câștigarea „X Factor”, în ce ai investit banii primiți?

S-a schimbat în bine! Încă mă gândesc ce voi face cu premiul și în ce îl voi investi…

Ai vreun ritual înainte de a intra pe scenă în concurs?

Mă rog la Dumnezeau să-mi dea energie și să mă ajute să am o prestație cum trebuie! Mă concentrez pe ceea ce am de făcut și dau tot ce pot pe scenă.

Prima semifinală Eurovision este transmisă live la TVR 1, pe 27 ianuarie, de la ora 21.00. Juriul și publicul decid cine merge în finala națională.

