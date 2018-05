Ce se întâmplă cu Ștefan de la Exatlon după ce s-a lovit la cap la concurs. “Trebuie să merg la doctor să-mi fac un RMN”

Ștefan de la Exatlon România a fost prezent în platoul unei emisiuni de televiziune de la Kanal D, imediat după ce a revenit în țară după încheierea competiției Exatlon România.

Fostul component al echipei Războinicilor a făcut mărturisiri despre accidentul pe care l-a avut în semifinală, la ultimul meci jucat în compania lui Vladimir Drăghia, cel care a câștigat Exatlon România. Atunci, Ștefan a căzut și s-a lovit la cap. El a mărturisit că acum trebuie să meargă la doctor pentru a face un RMN.

“Pe Drăghia l-am simțit un concurent foarte bun. Îl admiram în secret de multă vreme. Am avut multe momente din astea în competiție. În care mă agitam prea mult. Acum am văzut că am fost cu un pas înaintea lui Vladimir. Aveam o agitație. Am văzut că la ultima bilă am așteptat să arunce el. Acela era punctul final, s-a decis ori eu ori el. Înainte de start ne-am luat în brațe și am zis “Ce vrea Dumnezeu”. Eu m-am lovit atât de tare la cap în cât nu mai vedeam. A fost o inerție, a fost din instinct. Eu am mers înainte, m-am târât.





Vedeam în cea’ă. Am aruncat mai mult la nimereală. După ce am pierdut și m-am aruncat pe nisip, am avut o trăire. Am simțit că așa s-a vrut, ca eu să pierd în acea zi. Am simțit că eu trebuia să pierd. Așa a fost scris. Așa a vrut Dumnezeu. De asta sunt atât de împăcat. Acum trebuie să merg la doctor să-mi fac un RMN”, a declarat Ștefan de la Exatlon România.