Cel mai teribil accident al Taniei Budi. „M-am făcut acordeon cu un troleibuz”

Tania Budi și-a amintit de cea mai mare spaimă pe care a tras-o în calitate de șofer.

Tania Budi, care arată incredibil de bine la apropape 50 de ani, este una dintre cele mai senzuale vedete din showbiz-ul românesc.

Tania Budi, care arăta la fel de spectaculos și în urmă cu 20 de ani, a povestit, pentru Antena Stars, unul dintre momentele teribile de care a avut parte în calitate de șofer. S-a făcut acordeon cu un troleibuz, după cum și-a amintit vedeta.

„Cea mai mare boacănă de care îmi amintesc este atunci când mi-am luat permisul de conducere. Au venit nişte prieteni la mine şi am zis „Hai să vă fac o plimbare cu maşina”. Numai că, am stat de vorbă, ne-am luat cu una, cu alta şi nu am băgat de seamă că afară s-a pus un strat considerabil de zăpadă.

Planul nostru trebuia îndeplinit, aşa că am plecat cu maşina. La primul colţ, la prima frână, la prima ieşire a mea cu permisul în buzunar, m-am făcut acordeon cu un troleibuz. Din fericire, nu am păţit nimic! M-am ales doar cu o zgârietură pe partea dreaptă a autoturismului”, a declarat Tania Budi pentru Antena Stars.