Șoseaua trece prin Pasul Predeluș (1.285 m altitudine), aflat la granița între cele două județe, iar modernizarea, câștigată prin licitații de societatea Construcții Erbașu, presupune lucrări inginerești complexe.

Deși investiția a fost declarată de interes public încă din 2022, primele etape s-au lovit de întârzieri din cauza birocrației și a procesului de expropriere. Autorizația de construire a fost obținută în primăvara anului 2024, iar Consiliul Județean Prahova a predat oficial amplasamentul către Compania Națională de Investiții (CNI) în mai 2025.

Echipele Construcții Erbașu au deschis șantierul efectiv la sfârșitul lunii august 2025. Zona presupune un relief montan dificil, traseul fiind anterior aproape impracticabil pentru autoturismele obișnuite. Constructorul a deschis fronturi de lucru pentru transformarea drumului de pământ/piatră în șosea cu platformă de 8 metri lățime (două benzi de circulație).

Potrivit reprezentanților companiei Erbașu, lucrările au înaintat în mare măsură și în timpul iernii. Constructorul s-a axat în ferestrele de vreme bună pe infrastructura critică pentru siguranța la munte: consolidări, ziduri de sprijin și structura rutieră de bază (fundații). În februarie 2026, oficialii Consiliului Județean Brașov anunțau că proiectul atinsese deja un stadiu fizic și financiar de aproximativ 12%.

Potrivit unei postări pe Facebook din data de 20 aprilie, investiția a depășit bariera de 16% stadiu fizic. Munca de până acum s-a concentrat pe infrastructura subterană și pe consolidările menite să prevină alunecările de teren și să stabilizeze versanții.

Bilanțul lucrărilor realizate până în prezent, dincolo de terasamente, include:

1.120 de piloți forați pentru fundarea zidurilor de sprijin;

pentru fundarea zidurilor de sprijin; 885 metri liniari de structuri de sprijin din beton armat;

din beton armat; 220 metri liniari de structuri de sprijin din gabioane ;

; 25 de podețe noi finalizate pentru un bun management al apelor.

Teoretic, lucrările ar trebui finalizate la începutul anului 2029. Estimările actuale indică faptul că, dacă fluxurile de finanțare se vor menține constante, șoseaua complet asfaltată, cu acostamente, rigole, accese și parcări noi, ar putea fi deschisă circulației undeva în 2028.

Situația structurilor de infrastructură: Total vs. Rest de executat

Element de infrastructură Total prevăzut în proiect Realizat (Bilanț interimar) Rest de executat Podețe transversale 72 bucăți 25 bucăți 47 bucăți Poduri 14 bucăți 0 raportate 14 bucăți Ziduri de sprijin (consolidări) ~13.360 metri (13,36 km) 1.105 m (885 m beton + 220 m gabioane) ~12.255 metri Parcări de scurtă durată 13 parcări 0 raportate 13 parcări Accese la proprietăți 45 bucăți 0 raportate 45 bucăți Intersecții cu străzi laterale 26 bucăți 0 raportate 26 bucăți Parapete de protecție ~9.540 metri 0 raportate ~9.540 metri

Reprezentanții societății Erbașu spun, într-o declarație pentru reporterul Libertatea, că graficul lucrărilor rămase de executat ar putea fi înșelător.

„Trebuie ținut cont și de excavații și de pregătirea terenului, care sunt lucrări extrem de importante, care trebuie specificate. În plus, fiecare element poate fi mai mic sau mai complex. Adică, este foarte posibil ca 1 element realizat până în prezent să facă cât 10 elemente rămase de executat. Fiecare lucrare are un grad ridicat de execuție”, a declarat oficialul companiei de construcții pe contul oficial de Facebook.



Reprezentantul Erbașu confirmă faptul că se fac eforturi pentru terminarea în avans a proiectului:

„Mai sunt de executat toate tipurile de lucrări. Fiind un drum de munte s-au început lucrările din două direcții: Săcele – Valea Doftanei și Valea Doftanei – Săcele. Se avansează metru cu metru, dar se lucrează foarte bine, deși condițiile meteo într-o astfel de zonă nu ajută. Cu noroc din partea condițiilor meteorologice (ierni nu foarte lungi), se va încerca să devansam termenul din contract”.

DJ102I pornește din Câmpina, la intersecția cu DN1, și se termină în DN1A, în dreptul localității brașovene Brădet, având o lungime totală de 63 de kilometri.

Traseul modernizat de Erbașu se întinde pe 25,6 kilometri, pornind din nordul localității Trăisteni și până la limita cu DN1A.

