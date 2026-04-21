Pentru a verifica acest lucru, au fost solicitate informații de la 11 administrații locale privind eventuale proiecte, programe sau finanțări derulate de instituții ori fundații din Rusia, inclusiv valoarea sumelor primite, eventuala perioadă de derulare și beneficiarii acestora.

Opt dintre primării – Jurilovca, Carcaliu, Chilia, Sarichioi, Tulcea, Slava Cercheză, C.A. Rosetti și Ghindărești – au declarat că nu au beneficiat de sprijin financiar direct din Federația Rusă în ultimele trei decenii și jumătate. Celelalte administrații locale nu au răspuns.

Localitățile care au furnizat un răspuns însumează peste 10.000 de etnici ruși lipoveni, conform datelor adunate la recensământul populației din 2022.

Mii de etnici ruși lipoveni trăiesc în satele izolate din Delta Dunării

În total, peste 12.000 de etnici ruși lipoveni trăiesc în Dobrogea, iar mulți dintre ei se află în satele izolate din Delta Dunării, unde accesul la electricitate și servicii medicale rămâne limitat. În aceste comunități, utilitățile de bază sunt mai degrabă excepția decât regula.

În 2020, mai mult de jumătate dintre localitățile din Deltă nu aveau medic de familie. „Populația este redusă și dispersată, iar deplasarea pe Dunăre este dificilă și costisitoare. Din acest motiv, medicii nu rămân în zonă. Autoritățile locale ar trebui să se implice în atragerea lor”, declara Eugenia Vasile, directoarea CJAS Tulcea, pentru Agerpres, citată de platforma Romedic.

În 2021, odată cu adoptarea Legii consumatorului vulnerabil, peste 4.000 de familii din Delta Dunării au pierdut subvenția de 50% la energie electrică, sprijin de care beneficiau pentru acoperirea costurilor la utilități esențiale, inclusiv apă potabilă și energie termică.

Sarichiol (Dobrogea, România), Biserica comunității lipovenești (Vechi credincioși, în mare parte de origine etnică rusă, care s-au stabilit în delta Dunării). Intrare
Biserica comunității lipovenești din Sarichioi. Foto: Profimedia

Oficialii ruși au promis de-a lungul timpului

Deși în conturile primăriilor din Dobrogea nu a ajuns niciun leu din partea Federației Ruse, oficialii de la Moscova au dat asigurări în ultimii ani că vor apăra interesele comunității vorbitoare de limbă rusă din străinătate.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu din 2015 că oferirea unui „sprijin cuprinzător” persoanelor vorbitoare de limbă rusă care locuiesc în afara Rusiei este „o prioritate necondiționată de politică externă pentru Rusia”.

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, consideră că protejarea drepturilor celor pe care guvernul rus îi numește „compatrioți” care trăiesc în străinătate reprezintă o „datorie morală” și o „prioritate națională” pentru Rusia, conform unei declarații din 2006, conform Radio Europa Liberă

Banii alocați de statul român minorităților naționale

În 2025, Guvernul României urma să aprobe distribuirea sumei de aproximativ 60 de milioane de euro către organizațiile reprezentative ale minorităților naționale. Suma era cu 27 de milioane de lei mai mare decât cea din anul precedent, nota Adevărul.

Conform Consiliului Minorităților Naționale, cea mai mare parte a fondurilor va fi direcționată către Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR), care va primi 64,33 de milioane de lei, cu 6 milioane mai mult decât anul trecut. 

Din suma totală, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România s-a ales cu 16,4 milioane de lei. 

Cea mai mică sumă, 1,57 de milioane de lei, a revenit unui nou beneficiar, Forumul Cehilor din România. De asemenea, Asociația Italienilor din România primește 4,32 de milioane de lei, iar Uniunea Culturală a Rutenilor din România – 5,18 milioane de lei.

