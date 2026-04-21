Cauza incidentului a fost un defect electric în stația de 6 kV, însă alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și industriali din Capitală nu a fost afectată.

„În această stație se afla inclusiv tabloul de comandă pentru tensiunea de curent continuu, care asigură alimentarea sistemelor de protecție electrică. În urma incendiului, acest tablou a fost avariat, ceea ce a condus la scoaterea din funcțiune a protecțiilor electrice și, implicit, la propagarea defectului în cascadă către stația de 6 kV servicii generale și către cele două transformatoare de 110/6 kV, unde s-au produs, de asemenea, incendii”, precizează ELCEN.

Incendiul a fost stins în cursul nopții de echipele de intervenție, iar în prezent se desfășoară evaluări tehnice pentru stabilirea pagubelor și a măsurilor necesare remedierii. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. „Intervenția promptă și profesionistă a echipelor implicate – personalul operativ și pompierii ISU București-Ilfov – a contribuit decisiv la eliminarea oricărui risc pentru persoane și la limitarea extinderii pagubelor”, notează compania.

Deși alimentarea cu energie electrică nu a fost afectată, incidentul a oprit temporar funcționarea CET București Vest, ceea ce a impus măsuri alternative pentru continuitatea furnizării agentului termic. „În colaborare cu Compania Municipală Termoenergetica București, au fost inițiate manevrele necesare pentru preluarea consumatorilor arondați acestei centrale de către CET Grozăvești, astfel încât continuitatea furnizării agentului termic să fie asigurată”, explică ELCEN.

În perioada următoare, vor avea loc lucrări de reparații și intervenții tehnice în incinta CET București Vest pentru remedierea avariilor și reluarea operațiunilor normale. ELCEN menționează că monitorizează constant situația și colaborează cu autoritățile competente pentru o gestionare eficientă a incidentului.

Un incendiu violent a izbucnit luni seară, 20 aprilie, la C.E.T. Vest din București. Potrivit ISU București Ilfov, flăcările au cuprins trei transformatoare electrice, iar la fața locului au intervenit rapid echipele de salvatori.

În mai multe intersecții din București nu funcționează semafoarele, în urma unei fluctuații de tensiune în rețeaua de energie electrică, survenită după explozia de la CET Vest București, unde a avut loc un incendiu în zona unor transformatoare electrice.

