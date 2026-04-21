Cod galben și explicațiile specialiștilor pentru tornada din Mureș

Evenimentul a avut loc în contextul unei atenționări Cod Galben emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 20 aprilie, ora 21.00 – 22 aprilie, ora 21.00, care anunța precipitații mixte și posibile ninsori la altitudini mari. Specialiștii au estimat cantități de apă între 10 și 25 l/mp și depunerea unui strat de zăpadă în zonele montane.

„Fenomenul a fost asociat cu un mezociclon de mică adâncime – o structură convectivă relativ redusă pe verticală, dar capabilă să genereze rotație semnificativă în atmosferă. Vorticitatea (rotația aerului) a fost accentuată local, cel mai probabil la contactul maselor de aer instabil cu relieful Carpaților Orientali, favorizând organizarea vortexului. Deși de scurtă durată, tornada evidențiază faptul că astfel de sisteme convective pot produce fenomene severe chiar și în zone unde sunt mai rar întâlnite”, explică pagina de Facebook Furtuni România.

Tornada din Mureș, semnalul apropierii sezonului furtunilor de vară

Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a explicat la Antena 3 CNN că este vorba despre o formă mai puțin obișnuită de tornadă, care se poate forma chiar și din nori de furtună aflați în faze incipiente.

„Fenomenul la care au fost martori locuitorii din zonă intră în categoria tornadelor, însă este o tornadă mai atipică. Se poate forma din nori de furtună mai puțin intenși, aflați de regulă în faze de incipiente de dezvoltare. Astfel de evenimente sunt semnalul că ne apropiem de sezonul furtunilor de vară, acele furtuni care la extremă pot fi generatoare de tornade”, a declarat meteorologul.

Totodată, aceasta a precizat că, în următoarele zile, vremea va avea mai degrabă caracteristici de început de primăvară, cu ploi în zonele joase și temperaturi mai scăzute, între 8 și 17 grade, inclusiv în Capitală.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza pentru perioada 21 aprilie-17 mai 2026. Conform specialiștilor, vremea se răcește accentuat, mai ales în nord, centru, est și sud-est, unde temperaturile vor fi și cu 8 grade Celsius sub normal. O încălzire este anunțată pentru sfârșitul săptămânii, când temperaturile vor depăși 20 de grade Celsius.